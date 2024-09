Instituto del Sueño señala a la Neuromodulación como un nuevo tratamiento no invasivo y efectivo contra los problemas de sueño

La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) ofrece múltiples beneficios en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos El Instituto del Sueño destaca un avance significativo en el tratamiento de los trastornos del sueño a través de la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), también conocida como Neuromodulación Magnética. Este tratamiento no farmacológico, indoloro y no invasivo está mostrando resultados prometedores en la mejora de la calidad del sueño y el tratamiento de diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos.

La EMT funciona aplicando campos magnéticos sobre áreas específicas del cerebro, lo cual induce una remodelación en la conectividad neuronal. Este procedimiento, completamente indoloro, implica la colocación de una bobina electromagnética en el cuero cabelludo, que genera pulsos magnéticos dirigidos a las regiones cerebrales identificadas mediante un mapeo cerebral previo. Este mapeo es crucial para determinar las áreas que requieren estimulación, permitiendo un tratamiento personalizado y preciso.

El tratamiento de EMT generalmente requiere múltiples sesiones, con una frecuencia que puede variar según las necesidades del paciente. Los protocolos típicos consisten en sesiones diarias durante varias semanas, lo que se asemeja a un "entrenamiento pasivo" para el cerebro, fortaleciéndolo de manera similar a cómo el ejercicio físico fortalece el cuerpo.

La EMT no solo mejora la duración del sueño, sino también su calidad, contribuyendo a un descanso más profundo y reparador. Además, al reducir los síntomas del insomnio, también disminuye la somnolencia diurna, mejorando el rendimiento y la calidad de vida de los pacientes​​.

Beneficios más allá del descanso y el sueño

Los beneficios de la EMT no se limitan únicamente a los problemas de sueño. Este tratamiento ha demostrado ser eficaz en la reducción de síntomas de depresión resistente a los tratamientos convencionales, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, dolor crónico, síndrome de piernas inquietas, entre otros.

La EMT se presenta como una alternativa viable para pacientes que no toleran bien los tratamientos farmacológicos o que buscan opciones no invasivas y libres de efectos secundarios significativos​.

Instituto del Sueño: innovación y compromiso con el bienestar

El Instituto del Sueño en Madrid es una entidad de referencia dedicada al estudio y tratamiento de los trastornos del sueño. Ubicado en la Calle del Padre Damián, este centro ofrece una amplia gama de servicios que incluyen evaluaciones diagnósticas, tratamientos personalizados y el uso de tecnologías avanzadas. El centro cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en neurociencia, psiquiatría y medicina del sueño, comprometidos con la investigación continua y la mejora de las terapias disponibles.

El Instituto del Sueño se distingue por su enfoque integral y su dedicación a la ciencia del sueño, proporcionando un entorno acogedor y profesional para todos sus pacientes.

Más información en www.iis.es.