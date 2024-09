Consultia Business Travel presenta Destinux a los partners de V-Valley

Destinux es una solución para la gestión integral y asesoramiento de viajes de negocios que permite que las corporaciones puedan ahorrar hasta un 20%. Los partners de V-Valley han podido conocer todos los beneficios de distribuir Destinux junto a Microsoft Consultia Business Travel presentó el pasado 12 de septiembre ante los partners de V-Valley su solución Destinux, el SaaS para el ahorro en la gestión de los viajes corporativos gracias a la transformación digital.

El evento se llevó a cabo en La Finca Microsoft, donde Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel, pudo explicar qué es Destinux, la oportunidad de negocio en el Business Travel y la importancia de implementar una solución de estas características. Asimismo, Anabel Leal, directora comercial de Consultia Business Travel, resaltó que "la gran ventaja de Destinux es que se puede ahorrar hasta un 20% gracias a la digitalización".

En 2021, Destinux se erigió como la primera solución SaaS (Software as a Service) que digitaliza la gestión de los viajes de empresa, integrándose con cualquier ERP de una compañía y permitiendo conectar directamente con la industria de los viajes corporativos. El software se conecta a Microsoft Business Central como un add-on y se ofrece exclusivamente a partners a través de V-Valley. No obstante, aunque Destinux puede integrarse con cualquier ERP, no depende de ello, ya que puede funcionar por sí solo.

El año pasado, Consultia Business Travel firmó una alianza estratégica con V-Valley mediante la cual se abrió la comercialización de Destinux a través del canal tecnológico para llegar a más empresas en España y Portugal. Desde la compañía, y con la colaboración de Microsoft, se pone a disposición de sus partners la oportunidad de ampliar su negocio con esta solución líder en el mercado.

Mediante la digitalización que aporta Destinux, las empresas pueden tener la información y documentación de los viajes de negocios conectados con los sistemas de la empresa, para evitar islas de información, automatizar procesos manuales de la gestión que provocan errores y costes adicionales y asignar de forma automática los gastos a centros de coste o proyectos en tiempo y forma. Además, ofrece un servicio de atención humana a través de un Personal Travel Assistant, un profesional con nombre y apellidos que permite a los empleados resolver posibles dificultades o cualquier incidencia durante su viaje. Así, Destinux conecta toda la industria del business travel con las empresas, poniendo el sector a un solo clic.

En su intervención, Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel, afirmó que "Destinux es la oportunidad de negocio para los partners de Microsoft y V-Valley de entrar, desde el principio, en un mercado nuevo que se va a digitalizar".

Durante el encuentro, Roberto Alonso, Head of Sales & Marketing Cloud & Software Area de V-Valley ha resaltado: "El valor de este tipo de herramientas en el ámbito corporativo, ya que facilitan la coordinación y planificación de los equipos de manera eficiente, reduciendo costes operativos y optimizando el tiempo de trabajo".