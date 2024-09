VIMAX ADAPTATIVE, la apuesta de PRATS por la Inteligencia Artificial

Basada en la IA, esta solución ha sido concebida para conseguir la adaptación perfecta del usuario a sus lentes, dando respuesta a los pacientes que buscan productos tecnológicamente avanzados y a los ópticos, facilitando su trabajo y asegurando el éxito de las adaptaciones Los usuarios de lentes progresivas son muy diversos. Sin embargo, tienen algo en común: buscan soluciones personalizadas y avanzadas tecnológicamente. El óptico necesita dar respuesta a la demanda, cada vez más exigente, de sus pacientes, y, para ello, necesita el respaldo de herramientas modernas, con tecnología de vanguardia, que faciliten su trabajo y le aseguren el éxito de las adaptaciones.

De acuerdo con su proverbial lema, 'Focusing on you', con el que resume su dedicación al óptico, con las lentes progresivas VIMAX ADAPTATIVE, PRATS ha simplificado el proceso de adaptación, hasta hacerlo sumamente sencillo para el profesional de la visión.

Gracias a la Inteligencia Artificial, PRATS adecúa el diseño de las lentes ADAPTATIVE a la graduación exacta y a los datos morfológicos del paciente, pero también tiene en cuenta, y esta es la gran novedad, otros aspectos que influyen directamente en el grado de satisfacción, confort y calidad visual de las lentes.

A partir de muy pocos datos específicos del usuario, que se vuelcan de manera rápida en una web app, la IA desarrolla la lente ideal para ese paciente. La aplicación del Big Data -los últimos 25 años de fabricación y adaptación de lentes- permite a PRATS analizar toda la información y experiencia de que dispone sobre diseños ya empleados, y su grado de satisfacción.

VIMAX ADAPTATIVE tiene en cuenta el historial previo del usuario con lentes progresivas, si es la primera vez que las usa o ya es experimentado. También los posibles cambios de graduación, por ejemplo, no es igual una mínima variación que una gran subida de adición.

También considera el pasillo de progresión de sus anteriores gafas progresivas, ya que influye en su comportamiento visual actual.

Además, VIMAX ADAPTATIVE es la única lente que contempla si el usuario dispone de una segunda gafa ocupacional. En este caso, el algoritmo adapta el diseño, teniendo en cuenta que habrá usos específicos para los que el paciente emplee su segunda gafa, potenciando así aún más las zonas para las que el usuario utilizará sus nuevas lentes.

Con todo ello, PRATS ha logrado un proceso sencillo para el óptico, cuyo resultado final es la mejor solución visual posible para el paciente y una adaptación prácticamente garantizada.