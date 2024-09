"Carmen": danzando en la frontera

Tras su estreno en cines en agosto, "Carmen", la nueva adaptación de la célebre novela de Prosper Mérimée popularizada en su versión operística por Georges Bizet, llegará a Filmin en exclusiva el próximo viernes 27 de septiembre. La película está protagonizada por dos de las estrellas emergentes del Hollywood actual: Melissa Barrera (expulsada de la saga "Scream" tras mostrar su apoyo al pueblo palestino) y Paul Mescal ("Aftersun", próximamente en "Gladiator II"). La dirige el prestigioso coreógrafo Benjamin Millepied, especialmente popular por haber sido el creador de los números de danza de "Cisne Negro", protagonizada por Natalie Portman, su pareja y esposa entre 2012 y 2023. La película cuenta además con el destacado papel de dos actrices españolas: Elsa Pataky y una Rossy De Palma que nos ofrece una interpretación magistral.





Millepied sustituye Sevilla, emplazamiento de la obra original, por la frontera entre México y Estados Unidos para contarnos la historia de Carmen, una inmigrante que pretende cruzar la frontera tras el asesinato de su madre, y Aidan, veterano de la guerra de Afganistán que, por ganarse algo de dinero, decide unirse a aquellos que protegen la divisoria armados. Un incidente en el que fallece un hombre une los destinos de Carmen y Aidan, que serán forajidos rumbo a Los Angeles en busca de seguridad, y acabarán enamorándose el uno del otro. Al llegar a Los Angeles serán acogidos por la tía de Carmen, Masilda, que regenta La Sombra, un night club con sabor español.

Benjamin Millepied confiesa que "Carmen" es la ópera que le ha obsesionado desde su niñez, pero que no quería hacer una adaptación al uso, sino "un proyecto artístico único y decididamente nuevo". La danza ocupa un espacio primordial en la película, junto al resto de elementos de una dirección artística asombrosa: "En el escenario, la danza, la música, las luces y los trajes forman una unidad para ofrecer al espectador una experiencia en la que los elementos, en lugar de estar en conflicto, coexisten en una obra artística coherente.", explica.

Los dos protagonistas, Melissa Barrera y Paul Mescal, se han lanzado a la aventura de exhibir sus desconocidas dotes para la danza, el canto e incluso el boxeo. "Melissa es una bailarina magnífica y canta realmente muy, muy bien. Y tiene una presencia increíble. Pero también es capaz de aportar una profunda emoción en los momentos importantes de la película. Melissa es la Carmen perfecta", afirma Millepied. Mescal también canta, baila e incluso pelea a puñetazos sin guantes en un sangriento combate: "No soy boxeador, así que tuve que trabajar el doble para estar a la altura. Benjamin es un verdadero fanático del boxeo y aprendí a amar esta disciplina durante la preparación", explica el actor.

Aunque quizás el papel más especial de la película recae en Rossy De Palma, que acogerá a Carmen y Aidan en su local nocturno y alentará a la joven a seguir los pasos de su madre sobre el escenario. Cuenta el director que fue su exmujer, Natalie Portman, quien le sugirió el nombre de la actriz española para dar vida a la tía de Carmen. "Cuando filmamos la primera escena de Rossy, me puso la piel de gallina. La volví a ver varias veces. Estaba como hechizado por su voz, la misma que me había acunado en las películas de Almodóvar cuando tenía 20 años", recuerda Millepied.