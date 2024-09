Elperito.com explica cómo solicitar los antecedentes vehiculares y con quién asesorarse

Comprar un coche de segunda mano es una gran opción para quienes buscan ahorrar dinero y conseguir un vehículo que garantice un funcionamiento adecuado. Sin embargo, no investigar el coche antes de ejecutar la compra puede derivar en una mala elección y conllevar una serie de problemas a largo plazo.

Algunos de estos inconvenientes suelen ser por averías del vehículo, cargos y multas desconocidas, incidencias de matriculación, limitaciones y fallas técnicas frecuentes, entre otros. En este sentido, Elperito.com ayuda a las personas a evitar estas incidencias mediante una gestión profesional de antecedentes de automotores para conocer el historial del automóvil a adquirir.

Cómo obtener los antecedentes de un vehículo Una de las opciones más comunes para conocer los antecedentes de automotores es visitar la web del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) y realizar una solicitud digital, con la finalidad de acceder al historial del vehículo. Para esto, resulta necesario conocer y colocar el número de placa del coche y la cédula de su dueño.

Otra opción es consultar en las sedes físicas del RUNT que se encuentran establecidas en prácticamente todas las ciudades de Colombia. Los requisitos son los mismos que la petición online, incluyendo el motivo por el que se busca la obtención de los antecedentes.

Una tercera alternativa es realizar el proceso con una empresa especializada, tal es el caso del Elperito.com, que conoce cada uno de los procedimientos y cómo extraer la mayor información posible. Actualmente, esta plataforma dispone de un equipo de profesionales con amplia experiencia en peritaje para la inspección mecánica y documental, que ofrece sus soluciones de forma 100% digital para todos los clientes.

Qué tipo de información se puede obtener con Elperito.com y por qué contratarlos El servicio de antecedentes de automotores de Elperito.com permite a las personas conocer el pasado y limitaciones de un vehículo. Esto incluye tanto una lista de los dueños anteriores del automóvil como siniestros, órdenes de remate, límites de gravamen o prendas y vigencia de la revisión tecnomecánica y SOAT.

Al mismo tiempo, estos precedentes proporcionan datos precisos y verdaderos acerca de los impuestos pagados y comparendos relacionados con el coche objetivo. Además de esto, el equipo de la plataforma ofrece un asesoramiento profesional centrado en la evaluación de estas informaciones, con el propósito de verificarlas y determinar si el vehículo constituye o no una excelente opción.

Los peritos que conforman esta plantilla cuentan con certificaciones en inspecciones mecánicas y documentales, así como con una sólida experiencia en todo lo relacionado con el área. Sumado a esto, tienen el conocimiento necesario para revisar hasta 240 aspectos clave de un coche usado (carrocería, chasis, motor, sistemas eléctricos, fuga de fluidos, suspensión, apartado estético, etc.).

Por último, Elperito.com dispone de 3 paquetes de peritaje para vehículos y motos, cada uno ajustado a las necesidades y presupuestos habituales. Estos paquetes son el Peritaje Básico, el Completo (básico más soluciones profesionales adicionales) y el de Antecedentes de Automotores.