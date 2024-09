María José Cerezo Merino acompaña a sus lectores en su camino a la felicidad a través de su libro, ‘Vivir y ser feliz’.

CÍRCULO ROJO.- Mediante una narrativa auténtica y cercana, María José Cerezo se ha basado en sus propias experiencias para crear ‘Vivir y ser feliz’. “La felicidad se encuentra en el interior del ser humano y no en el mundo exterior. Animo al lector a realizar una introspección, reflexionando consigo mismo para conseguir poco a poco su propia transformación. Personalmente, me costó mucho tiempo interiorizar y comprender que la insatisfacción y la falta de felicidad que sentía en el pasado realmente se encontraba en mi interior”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una narrativa auténtica y emocionalmente profunda, basada en experiencias reales y personales. Esto permite una conexión significativa con sus propias historias. Además, ofreceré una perspectiva crítica y reflexiva, empoderando a los lectores a cuestionar sus creencias y comportamientos. La creatividad y originalidad de este libro atraerá a aquellos que buscan algo único y distinto en la literatura, totalmente diferente de la autoayuda convencional. El estilo de comunicación es claro y directo, eliminando la superficialidad y proporcionando contenido accesible y comprensible”.

SINOPSIS

Vivir y Ser Feliz, de María José Cerezo Merino, es una guía práctica diseñada para acompañarte en la búsqueda de la felicidad y el bienestar personal. A través de sus páginas, la autora comparte estrategias accesibles y valiosas que han transformado su propia vida, y que ahora pone a disposición del lector para alcanzar una existencia plena y feliz.

Dividido en capítulos que abordan desde la transformación mental diaria hasta la importancia de la gratitud y la generosidad, el libro ofrece un recorrido íntimo y cercano hacia la realización personal. Cada capítulo invita al lector a reflexionar y poner en práctica consejos sencillos, pero poderosos que promueven el equilibrio emocional, la creatividad, la autenticidad y la conexión con los demás.

Con un enfoque en la aplicación diaria y práctica de estos principios, Vivir y Ser Feliz se presenta no solo como un libro de lectura, sino como una compañía constante en el camino hacia una vida más satisfactoria. La autora subraya la importancia del compromiso personal y la perseverancia para lograr cambios significativos, destacando que la verdadera felicidad es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento.

AUTORA

María José Cerezo Merino, nacida en Zaragoza, España, en 1960. Ha forjado una carrera en el ámbito de la administración, trabajando en sectores tan diversos como estudios económicos y construcción en Zaragoza y Málaga. Tras una pausa en 1989 para dedicarse a la crianza de sus hijos, María José retomó su actividad profesional en 2003 en el sector de la telefonía, en Sevilla, culminando su carrera con su jubilación en 2017.

Autora de LA VIDA, Cuando Duele el Alma, María José ofrece un relato autobiográfico que narra experiencias transformadoras de su infancia, revelando cómo estos eventos han moldeado su perspectiva sobre la vida y la interacción humana. Inspirada por la dualidad entre la mente y el alma, ella compara ingeniosamente la mente con un vehículo de alta gama dirigido por un alma experimentada, explorando cómo este equilibrio influye en nuestras emociones y comportamientos.

Desde joven, María José se ha dedicado a la escritura de diarios, reflexiones y poemas, cultivando un interés profundo en temas como la física cuántica, las experiencias cercanas a la muerte, la autoayuda y la motivación personal. Además, disfruta de una amplia gama de literatura, incluyendo novelas de aventuras, románticas y realistas.

A través de sus obras, María José se compromete a proporcionar herramientas que permitan a sus lectores afrontar desafíos y promover un crecimiento personal continuo. Su obra no solo busca educar y entretener, sino también apoyar a aquellos en su búsqueda de felicidad personal, ofreciendo un testimonio de vida que inspira y empodera.