Back to work; Ideas de outfit con Vegtus

Agosto ha llegado a su fin y con él, la época de vacaciones y descanso. Ahora, es momento de volver a la rutina, pero ¿quién dijo que no se puede hacerlo con estilo? Vegtus, la marca líder en sneakers veganas, ofrece una gama de productos perfectos para darle un toque chic a los looks de oficina y diario. Aquí enseñan cómo se puede combinar las Vegtus para diferentes outfits inspirados en las últimas tendencias de moda.

Casual y confortable: El look diario Para esos días en los que se quiere sentir cómoda, pero sin perder el estilo, apostar por un look casual. Unos jeans de corte recto, una camiseta blanca básica y una chaqueta de cuero vegano son el conjunto perfecto. Añadir a este outfit unos sneakers Vegtus en color blanco para un toque fresco y moderno. No solo se verá genial, sino que también se estará apoyando una moda sostenible y ética.

Elegancia relajada: Perfecto para la oficina El regreso al trabajo no tiene por qué ser aburrido. Si el ambiente laboral es un poco más formal, puedes optar por un look elegante pero relajado. Un pantalón de vestir en tonos neutros, una blusa de seda y una blazer estructurada son la combinación ideal. Completar el outfit con unos Vegtus en tonos negros o grises. Estos sneakers no solo aportan comodidad, sino que también le dan un giro moderno al atuendo de oficina.

Estilo deportivo: Para los días activos ¿Se tiene un día lleno de reuniones y actividades? ¡Se necesita un look que permita moverse con facilidad! Un conjunto deportivo chic es la mejor opción. Unos leggings de alta calidad, una sudadera oversize y, por supuesto, los sneakers Vegtus favoritos en colores vibrantes. Este look no solo es práctico, sino que también está a la moda y permite estar lista para cualquier imprevisto del día.

Fashion forward: Para los amantes de las tendencias Si se es de las que siempre está al tanto de las últimas tendencias, este look es perfecto. Un vestido midi, una chaqueta denim y unos Vegtus en un color llamativo como el amarillo o el azul eléctrico. Este conjunto es perfecto para destacar y mostrar la personalidad única y el amor por la moda vegana.

Un toque profesional: Reuniones importantes Para esas ocasiones en las que se necesita verse profesional, pero no se quiere renunciar a la comodidad, opta por un conjunto clásico con un twist. Un traje de dos piezas en tonos oscuros, una camisa blanca impecable y unos sneakers Vegtus en un tono neutro. Este look asegura una apariencia pulida y sofisticada sin sacrificar el confort.

Los sneakers de Vegtus no solo destacan por su estilo y comodidad, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por los animales. Cada par está hecho con materiales veganos de alta calidad, demostrando que es posible lucir fabulosa sin comprometer los valores éticos.

Así que, este regreso al trabajo, hacerlo con estilo y conciencia. ¡Eligir Vegtus y marcar la diferencia con cada paso!