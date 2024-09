Una mirada al pasado

El Volley no es un modelo cualquiera en la línea de VEJA, es el primer diseño que la marca lanzó al mercado en 2005. Inspirado en las zapatillas de voleibol brasileñas de los años 70, este modelo se presentó al mundo en el icónico Palais de Tokyo en París. Las 5,000 unidades disponibles se agotaron rápidamente, marcando un hito en la historia de la marca. Ahora, casi 20 años después, VEJA decide revivir esta silueta pionera, reafirmando su misión de transformar la industria del calzado.

El poder de la sostenibilidad Desde su creación, VEJA ha puesto la sostenibilidad en el centro de su filosofía, y el relanzamiento del Volley no es una excepción. Este modelo ha sido actualizado para cumplir con los más altos estándares ecológicos, sin sacrificar el estilo que lo hizo famoso. El upper está fabricado con cuero orgánico trazado, proveniente de granjas certificadas en Uruguay, lo que garantiza tanto suavidad como una producción responsable con el medio ambiente.

Además, los detalles del Volley refuerzan este compromiso: los cordones están hechos de algodón 100% orgánico, y la suela incorpora un 40% mucho amazónico, apoyando la preservación del Amazonas y las comunidades locales. Cada par no solo ofrece un estilo atractivo, sino que también contribuye a un futuro más sostenible.

Estilo clásico, modernidad atemporal Uno de los mayores atractivos del Volley es su versatilidad. Disponible en nueve colores diferentes, este modelo se adapta tanto a quienes prefieren tonos neutros y sobrios como a los que buscan un toque de color vibrante. VEJA ha sabido mantener la esencia retro de la zapatilla original, añadiendo detalles contemporáneos que la hacen perfecta para cualquier ocasión.

Hecho en Brasil, con orgullo El Volley no solo está inspirado en la cultura brasileña, sino que también es fabricado en Brasil, lo que permite a VEJA apoyar a los artesanos locales y reducir su huella de carbono. Al mantener la producción cerca de los recursos naturales que utilizan, cada par de Volley es una pieza de artesanía brasileña, hecha con dedicación y cuidado.

El camino hacia el futuro El relanzamiento del Volley es más que el regreso de un clásico; es una reafirmación del compromiso de VEJA con una moda más justa y sostenible. En un mercado dominado por la producción en masa y el consumo rápido, VEJA demuestra que es posible crear productos que no solo se ven bien, sino que también hacen el bien.

Si se valora tanto el estilo como la ética, el Volley de VEJA es una opción que no hay que perderse. Este modelo no solo es una declaración de intenciones, sino también un paso firme hacia un futuro donde la moda y la sostenibilidad van de la mano.

