Igualada Belchí es un bufete de Murcia que se especializa en derecho mercantil y societario

Cuando se trata de procesos y trámites legales es necesario contar con la ayuda de profesionales especializados. A propósito de esto, a la hora de buscar un despacho de abogados en Murcia, Igualada Belchí es una opción de alta calidad.

Este bufete ofrece soluciones jurídicas personalizadas y cuenta con profesionales con una vasta experiencia en el ejercicio legal, lo que genera confianza en sus clientes. En particular, este despacho dispone de un servicio enfocado en el trato humano y directo.

Además, sus abogados se caracterizan por tener un conocimiento profundo del sector empresarial y bancario. De esta manera, es posible contar con asesoramiento específico en cualquiera de estos ámbitos. Al mismo tiempo, estos especialistas llevan a cabo una formación continua para mantenerse al tanto de últimas las novedades legislativas de cada sector. A su vez, esto les permite ofrecer soluciones jurídicas de mejor calidad.

Servicios en derecho mercantil y societario Los abogados especializados en derecho mercantil y societario son expertos en tareas de asesoramiento legal a sociedades y empresas. Se trata de un soporte necesario en cualquier tipo de negocio. Puntualmente, estos profesionales cuentan con conocimientos avanzados de las múltiples facetas de la vida empresarial. Esto incluye redacción y revisión de contratos, procedimientos concursales, fusiones, adquisiciones, casos de competencia desleal, negociaciones extrajudiciales, arrendamientos urbanos y propiedad horizontal, entre otras alternativas.

En particular, el asesoramiento legal en este ámbito permite ayudar a las empresas durante toda su vida útil, desde su constitución hasta su liquidación. Además, estos servicios facilitan transiciones como, por ejemplo, transformaciones o reestructuraciones. Para ello, es necesario desplegar herramientas legales que contribuyen con la administración de una sociedad. Al mismo tiempo, hay que contemplar la representación de socios o administradores y el análisis de los libros contables y societarios. A su vez, para formalizar acuerdos para la creación de empresas o negocios y planificar sucesiones también es conveniente contar con apoyo legal como el que ofrece Igualada Belchí.

Especialistas en derecho bancario y civil Este despacho también cuenta con expertos en derecho bancario. En particular, estos abogados se encargan de casos como la reclamación de tarjetas revolving, gastos hipotecarios y cláusulas suelo, entre otras opciones. De esta manera, es posible establecer una defensa ante las malas prácticas de las entidades bancarias que, en muchos casos, cobran intereses abusivos a sus clientes de modo inapropiado.

Por otra parte, al contar con especialistas en derecho civil, este bufete ofrece apoyo en temas legales relacionados con las relaciones y obligaciones personales o profesionales. Además, estos expertos se ocupan de tramitar los documentos necesarios para llevar a cabo la representación de sus clientes ante juzgados y tribunales de este ámbito.

En definitiva, Igualada Belchí destaca como despacho de abogados en Murcia por ofrecer un servicio integral que abarca múltiples áreas del derecho.