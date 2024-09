Aterriza en Huelva el Andalucía Burger Challenge

La primera edición del concurso gastronómico se celebrará en Huelva el primer fin de semana de octubre.

Del jueves 3 al domingo 6 de octubre, Huelva se convertirá en la capital de las hamburguesas más deliciosas que probar. Durante esos días, 'Andalucía Burger Challenge' llenará las Carpas de la Avenida Andalucía desde las 12:00 horas y hasta bien entrada la noche, y no solo con la degustación de la suculenta carta de hamburguesas que participarán en este primer campeonato, también habrá concursos de cerveza, sorteos de experiencias en restaurantes adheridos y noches de hotel, degustaciones, charlas gastronómicas, varios conciertos y DJ's que amenizarán este gran evento culinario durante todas las jornadas.

El evento busca elegir la mejor hamburguesa gourmet de Andalucía y espera recibir la llegada de más de 23.000 visitantes durante los cuatro días. La iniciativa propone un plan de gastronomía y ocio al que ya se han adherido un total de 20 establecimientos.

El evento está organizado por la empresa onubense Augurio Marketing & Events; patrocinado por el Ayuntamiento de Huelva, Just Eat, Cruzcampo, Coca-Cola y Play Sound; y cuenta con la colaboración local del restaurante de hamburguesas Muxo Smash.

Desde la organización, describen estos cuatro días como una propuesta de "fuego, sabor, carne… Unido con una programación musical variada de conciertos, buen ambiente, shows culinarios, dj’s, animación, photocall… y un sinfín de sorpresas que harán de este un evento mágico".

Horarios y acceso del 'Andalucía Burger Challenge' La actividad en las carpas de la avenida arrancará el jueves, 3 de octubre, a las 17:00 horas con la apertura de los distintos establecimientos participantes. Durante la jornada habrá degustaciones de nuevas tendencias y sabores, conciertos, directos de Instagram y sorteos, entre otras actividades, que se extenderán hasta bien pasadas las 23:30 horas.

La misma dinámica se seguirá el resto de días, abriendo el recinto de 12:00 a 00:00 horas aproximadamente. Los ganadores se conocerán el domingo, 6 de octubre, a partir de las 22:30 horas, cuando se presentará el resultado de los rankings y votaciones. La entrada al recinto es totalmente gratuita.

Qué debe tener el mejor burger andaluza Los criterios para elegir la mejor hamburguesa gourmet de Andalucía atienden a cinco grandes pilares: el pan, la carne, la combinación, la presentación y la originalidad.

Así, la calidad y forma de cocinar el producto son primordiales en este tipo de concursos, pero no son los únicos, pues también entran en juego la destreza y creatividad de los chefs.

Desde la organización del evento aseguran que "valoraremos el sabor, la combinación de ingredientes, la originalidad y sobre todo las ganas e ilusión puestas en cada burger".

Para estar al tanto de todas las novedades al instante se recomienda seguirlos en instagram o en la web oficial del campeonato andaluciaburgerchallenge.com