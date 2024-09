La importancia de ser un vino ecológico en La Rioja, Cornelio Dinastía

La apuesta por la agricultura ecológica es el futuro de la alimentación, el mundo del vino no es una excepción y las bodegas que trabajan sus tierras con este exigente criterio tienen mayores posibilidades para la exportación de sus productos a determinados países que exigen vinos ecológicos. Apostar por la sostenibilidad y ser responsable con el medio ambiente ha sido la apuesta de Bodegas Cornelio Dinastía con la elaboración de vinos ecológicos que cuentan con la garantía de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Estos vinos nacen de viñedos cultivados en las estribaciones de Toloño, Sierra Cantabria, en suelos pobres, terrenos arcillo ferrosos, arcillo calcáreos, y algunos al filo de la roca madre como es el caso de la variedad Viura octogenaria, artífice de sus reconocidos vinos blancos. En la naturaleza de sus uvas influye positivamente un clima más que generoso para el perfecto desarrollo de los frutos, un clima atlántico con influencia mediterránea, con inviernos fríos, veranos con días cálidos y noches frescas que permiten la correcta madurez fenólica y septiembres suaves y por lo general de baja pluviometría en la recta final del ciclo vegetativo.

Tanto en el campo como en la bodega, podas, limpieza de la canopia, vendimia en verde, vendimia; se aplican trabajos artesanales en los que la sabiduría transmitida de generación en generación, la pasión por el buen hacer y la curiosidad por combinar a lo anterior el uso de innovaciones en aras de los mejores resultados dan como fruto una excelente uva. El trabajo en bodega posterior permite obtener Vega Vella Orgánico, una amplia gama de vinos con certificación ecológica procedentes de viñedos cultivados durante más de tres décadas en ecológico. En la última edición de Mundus Vini 2024 Grand International Wine Award estos vinos han sido premiados Vega Vella Autor 2021 con Medalla de Oro, Vega Vella Blanco HH 2021 con Medalla de Oro y Vega Vella Reserva 2015 como Best of Show.

De sus cepas viejas, localizadas en Rioja Alta, en la Milla de Oro entre San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Briones y San Asensio, y cultivadas respetando al máximo el ecosistema para conseguir el mejor fruto siguiendo los principios de Agricultura Ecológica, que aportan parámetros diferenciales a la Agricultura Tradicional, nace la gama Cornelio Dinastía. Elaborada con las variedades autóctonas más representativas de Rioja: Tempranillo y Garnacha para tinto y rosado y Viura para los vinos blancos. Estas uvas están cultivadas en las parcelas más importantes de la bodega, son parte de las 30 parcelas que representan su viñedo. Están plantadas en vaso y ocupan una superficie aproximada de 35 Ha. en altitudes comprendidas entre los 480 y 600 m. El vino Cornelio Imperial Autor JM fue considerado por los Premios Decanter Best in Show 2022 con 97 puntos. Los vinos Cornelio Dinastía Crianza 2020 y Cornelio Imperial Autor 2021 han conseguido la distinción de Medalla de Plata en la última edición de Mundus Vini 2024 Grand International Wine Award.