Riot Games y Virgin Music anuncian los artistas que forman parte de la banda sonora de la segunda temporada de Arcane

El álbum "Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series)" cuenta con más de 20 temas de superestrellas de todo el mundo Hoy, Riot Games y Virgin Music Group se enorgullecen de desvelar los artistas que forman parte de la banda sonora original de la segunda temporada de Arcane: League of Legends, con todo tipo de canciones exclusivas de artistas reconocidos a nivel global, como Twenty One Pilots, Stray Kids, Young Miko, Stromae, Marcus King, Ashnikko, y d4vd, entre otros. Cada canción es una composición original creada específicamente para momentos cruciales de la serie galardonada con un Emmy, la cual se basa en el famoso videojuego de Riot Games, League of Legends. La música del álbum Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series) está diseñada para capturar las emociones de estos populares personajes y reforzar la experiencia visual. Muchos de los artistas que han participado en la banda sonora son jugadores de League of Legends, fans de Arcane o han colaborado anteriormente con Riot Games.

La primera canción de la banda sonora, "Paint The Town Blue" de Ashnikko, se lanzó el 5 de septiembre con el tráiler de la segunda temporada de Arcane. Puede escucharse aquí.

Tras el increíble bombazo que fue la banda sonora de la primera temporada de Arcane, cuya canción principal fue "Enemy" de Imagine Dragons, que ocupó el primer puesto a nivel global y cuenta con más de 5,6 mil millones de reproducciones a nivel global desde su lanzamiento en noviembre 2021, y 12 millones de reproducciones mensuales solo en Spotify, la banda sonora de la segunda temporada conquistará el corazón de una audiencia aún mayor.

"El innovador enfoque de Arcane sobre la banda sonora ha inspirado a una amplia variedad de artistas de diferentes géneros, idiomas y culturas, que querían formar parte de esta nueva temporada. También hemos querido representar el alcance global de League of Legends trabajando con artistas de todo el mundo", explica Maria Egan, directora global de música de Riot Games. "Cada canción es una colaboración única entre los artistas, nuestros creadores y los compositores de Riot. La música es el motor de la comunidad de LoL y nos morimos de ganas de que nuestros fans disfruten de este épico álbum para reforzar su conexión con estas poderosas historias".

"La primera temporada me inspiró muchísimo, con la temática central de la familia y quién puede formar parte de ella, así como el papel que tuvo la música en dar vida al mundo de Arcane", explica Tyler Joseph de Twenty One Pilots.

"Nos encanta Arcane y League of Legends", afirman los miembros de Stray Kids. "Nuestra canción, 'Come Play', es de lo más dinámica y aúna diferentes tipos de voces e idiomas. ¡Nos encanta jugar a League of Legends y nos morimos de ganas de que los fans disfruten de la canción y de la segunda temporada de Arcane!".

Con este nuevo lanzamiento, Riot Games Music continúa rindiendo homenaje a los fans de League of Legends en todo el mundo, con una banda sonora que representa una amplia variedad de artistas y géneros. La banda sonora de la segunda temporada de Arcane promete una experiencia musical inolvidable, cimentando aún más el rol de Riot como motor cultural en el mundo de los videojuegos y la música.

La segunda temporada de Arcane se estrena en Netflix en noviembre de 2024. La serie de animación, una de las que más éxitos ha cosechado en la historia de Netflix, es una creación de Christian Linke y Alex Yee. Entre los productores ejecutivos se encuentran Linke, Marc Merrill y Brandon Beck. Fortiche Production ha dirigido y producido la animación de Arcane, bajo la dirección de los fundadores de la empresa, Pascal Charrue y Arnaud Delord.