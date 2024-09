El food truck de La Rollerie vuelve a la Universidad Francisco de Vitoria con nuevas y atractivas propuestas gastronómicas

El grupo empresarial Inversiones Venespor refuerza su presencia en la Universidad Francisco de Vitoria por cuarto año consecutivo La Rollerie, cadena de restaurantes del grupo Inversiones Venespor, regresa este curso al campus madrileño de la Universidad Francisco de Vitoria con su emblemático food truck. Tras el éxito obtenido en los cuatro años anteriores, la compañía ha decidido renovar su apuesta por este modelo de negocio, adaptando su oferta gastronómica para sorprender nuevamente a estudiantes, profesores y personal de la universidad.

La Rollerie On the Go, la versión más dinámica y urbana de la cadena madrileña, no solo continuará brindando su propuesta culinaria 100% La Rollerie, sino que este año incorpora nuevos y atractivos platos a su carta. Estas nuevas recetas han sido creadas pensando en las tendencias actuales y en las preferencias del público universitario, manteniendo siempre la calidad y originalidad que caracterizan a la marca.

Entre las nuevas incorporaciones, destacan los wraps gourmet, elaborados con ingredientes frescos y variados, perfectos para una comida rápida pero saludable. Además, se han añadido nuevas opciones veganas y vegetarianas, con nuevas incorporaciones como los Durum de pollo con salsa de yogur, los Sandwich XL de pollo al curry o los Sandwich XL de pulled pork (ambos en pan de focaccia); la Hamburguesa de vaca madurada o la Hamburguesa de pollo crujiente. Para los amantes de los sabores internacionales, se han introducido nuevos tacos mexicanos y gyros griegos, que se suman a los ya populares poke bowls y hot dogs de La Rollerie.

El food truck, un concepto a medio camino entre un restaurante al aire libre y una camioneta, estará ubicado en el "paseo marítimo" del campus, entre el módulo 3 y el campo de fútbol sala, ofreciendo un espacio ideal para disfrutar de una comida al aire libre, tanto sentado en las mesas y sillas del espacio como para degustar mientras se pasea, en un horario continuo que va desde las 7:30 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes, y que incluye desde el desayuno hasta la merienda.

La Rollerie On the Go, es la versión más cañera de este modelo de negocio, que ofrece una propuesta gastronómica con un ADN 100% La Rollerie, pero pensada para tomar al aire libre, tanto en la terraza con mesas y sillas para aquellos que prefieren disfrutar tranquilamente de todo el sabor de sus productos, como para tomar durante el traslado de un lugar a otro del campus universitario. Una propuesta novedosa y diferente, que combina Street style y casual food, pero que mantiene los valores que la marca lleva defendiendo desde su nacimiento.

El foodtruck La Rollerie es el décimo segundo punto de venta de la marca, y se suma así a las cafeterías de la marca Canel Rolls (diez más) y a los dos restaurantes-cafetería Roll Station, todos ellos pertenecientes a Inversiones Venespor, un grupo que ya suma una plantilla de más de 200 trabajadores.