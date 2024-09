La cadena de papelerías Folder presenta Folder Green, más sostenibilidad coincidiendo con el inicio de la campaña de vuelta al cole

Folder ofrece la mayor variedad de productos de papelería a los que la cadena ha sumado en los últimos años productos tecnológicos de vanguardia como tablets y laptops diseñadas para el estudio, así como herramientas electrónicas destinadas a la gestión del tiempo Folder, la cadena líder en el sector papelería, refuerza su compromiso con el medio ambiente para el inicio del nuevo curso. La empresa ha seleccionado la mayor gama de su historia de productos ecológicos y sostenibles. Esta iniciativa no solo refuerza el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental, sino que también busca responder a una demanda creciente por parte de consumidores conscientes y preocupados por el medio ambiente.

Folder ha seleccionado cada artículo en función de su impacto ambiental. Entre los productos más destacados se encuentran cuadernos fabricados con papel 100% reciclado, lápices y colores certificados por el Forest Stewardship Council (FSC), y mochilas elaboradas con materiales reciclados. La compañía ha implementado estrictos criterios de selección, asegurando que todos los productos cumplan con estándares internacionales de sostenibilidad y calidad.

Además de su oferta de papelería tradicional, Folder ha ampliado su gama de productos tecnológicos, integrando dispositivos diseñados con un enfoque en la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental. Tablets y laptops con componentes reciclables, cargadores solares y herramientas electrónicas diseñadas para reducir el consumo de papel son solo algunos ejemplos de las innovaciones que la compañía ha introducido este año.

"Nuestro objetivo no es solo ofrecer productos de alta calidad, sino también garantizar que esos productos sean responsables con el medio ambiente", ha afirmado Rober Iglesias, director de marketing de la compañía, añadiendo que "cada elección de producto que hacemos está alineada con nuestros valores de sostenibilidad y compromiso con las futuras generaciones".

Folder Green: un programa pionero de reciclaje

Otra de las iniciativas más destacadas de Folder en este año es su nuevo programa de reciclaje "Folder Green", que tiene como objetivo cerrar el ciclo de vida de sus productos. A través de este programa, los clientes pueden devolver libretas, bolígrafos y otros materiales de papelería usados en cualquier tienda Folder, donde se aseguran de que sean reciclados correctamente. En 2023, más de 600 kilos de material fueron recicladas gracias a esta iniciativa, y la empresa se ha fijado como meta aumentar esta cifra en un 10% para el próximo año.

Además, Folder ha introducido una línea de productos personalizables, permitiendo a los clientes adaptar bolígrafos, cuadernos y mochilas a su gusto. "Esta personalización", añade Iglesias, "no solo permite a los consumidores expresarse, sino que también reduce el desperdicio al fomentar un mayor apego y, por lo tanto, un uso prolongado de los productos".

Expansión internacional y metas de crecimiento

Con más de 150 tiendas en España y seis en Bucarest, Rumanía, Folder continúa su expansión internacional. Para 2024, la empresa prevé abrir 10 nuevos establecimientos, con el objetivo de alcanzar los 160 puntos de venta a nivel nacional. Esta expansión se acompaña de un ambicioso plan de crecimiento, que incluye un aumento del 25% en su penetración de mercado en regiones estratégicas.

En términos financieros, Folder espera cerrar el ejercicio con una facturación de 100 millones de euros, con un crecimiento proyectado del 15% para el próximo año. Este crecimiento será impulsado por la diversificación de su oferta, la expansión internacional y su compromiso con la sostenibilidad.

Más información sobre Folder:

Folder es una empresa española líder en el segmento de la papelería. La compañía cuenta con más de 150 tiendas repartidas por todas las CC.AA. y seis tiendas más implantadas en la ciudad de Bucarest, Rumanía.

Folder opera con los 65 fabricantes más reconocidos a nivel internacional, teniendo la capacidad de distribuir 8.000 productos de material de oficina, escolar, consumibles informáticos, mobiliario y otros complementos.

El objetivo de la cadena Folder para 2024 es alcanzar los 160 establecimientos en todo el país, y lograr una mayor penetración de mercado en todas aquellas regiones en las que la compañía aún identifica importantes posibilidades de desarrollo.