Las razones de la fluctuación del valor de Amazon según Freedom24

La caída de las acciones de Amazon se debe a la situación actual de los mercados internacionales de capitales, motivada principalmente por el aumento de las tasas de desempleo y la ralentización del mercado laboral, que hacen temer una desaceleración económica. Sin embargo, con su dominio del comercio minorista online, su rápido crecimiento en publicidad, su liderazgo en computación en la nube y su compromiso con la innovación, Amazon está bien posicionada para un crecimiento sostenido a largo plazo De acuerdo con el informe de los analistas de Freedom24, Sonia Alegre, directora de la oficina de representación de esta entidad en Madrid, opina que "a pesar de riesgos como la fuerte competencia del sector y un escrutinio normativo cada vez mayor, el enfoque proactivo de Amazon para ampliar su presencia en el mercado y mejorar la experiencia del cliente, sugiere un modelo de negocio sostenible. Los inversores que busquen capitalizar el cambio que acarrean el comercio electrónico y las soluciones basadas en la nube pueden encontrar en Amazon un atractivo valor a incorporar a sus carteras".

La caída de las acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) se debe a una combinación de factores económicos a nivel global que han generado incertidumbre en los mercados. Además, la situación se ha visto agravada este verano por la inesperada subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón hasta su nivel más alto desde 2008; la reversión del «carry trade» del yen, y el descenso de la participación de Apple en la cartera de Warren Buffett. Todo ello provocó un fuerte repunte de la volatilidad, con el índice VIX en máximos de 65,73 puntos. En estos momentos, el VIX ha descendido y cotiza alrededor de 20,7, lo que podría indicar una posible estabilización del mercado en un futuro próximo.

Los analistas creen que la actual volatilidad será temporal, pudiendo alargarse hasta el otoño. Si bien es posible que los mercados mantengan una tendencia lateral en un futuro próximo, la recuperación podría ser tan rápida como lo ha sido la reciente caída, especialmente si el índice VIX sigue bajando. Mucho va a depender de si las condiciones financieras en EE.UU. comienzan a endurecerse. Si esto no sucede, la situación podría estabilizarse en los próximos meses.

Para un inversor corriente, la actual situación de las bolsas representa una oportunidad potencial para comprar acciones a precios rebajados. El análisis histórico muestra que la compra de acciones del S&P 500 tras una caída del 5% ha producido un rendimiento medio del 6% en los tres meses siguientes y del 11% en 12 meses. Esto es especialmente cierto si la probabilidad de recesión sigue siendo baja, que es la creencia de los economistas hasta finales de 2025. Así pues, con una predisposición a enfrentar posibles volatilidades en los próximos meses, el mercado actual podría ofrecer una atractiva oportunidad de inversión a largo plazo, también para las acciones de Amazon.

Factores clave de crecimiento

Dominio del comercio electrónico . Amazon es la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo, con una amplia gama de productos y servicios. El programa Prime de afiliación de la empresa fideliza a los clientes y fomenta la recurrencia de las compras, lo que impulsa un crecimiento sostenible de los ingresos. Cuantos más consumidores se pasan a las compras online, mejor posicionada está Amazon para captar una parte significativa de este mercado en crecimiento.

. Amazon es la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo, con una amplia gama de productos y servicios. El programa Prime de afiliación de la empresa fideliza a los clientes y fomenta la recurrencia de las compras, lo que impulsa un crecimiento sostenible de los ingresos. Cuantos más consumidores se pasan a las compras online, mejor posicionada está Amazon para captar una parte significativa de este mercado en crecimiento. Rápido crecimiento de la publicidad . El negocio publicitario de la compañía se ha convertido en una fuente clave de ingresos al utilizar sus amplios datos de clientes para ofrecer soluciones publicitarias específicas. Con el aumento del gasto en publicidad digital, la capacidad de Amazon para ofrecer espacios publicitarios rentables y de alta conversión la posiciona como una plataforma atractiva para las marcas. El crecimiento de servicios como los productos y marcas patrocinadas permite generar notoriedad, e impulsar eficazmente las ventas.

. El negocio publicitario de la compañía se ha convertido en una fuente clave de ingresos al utilizar sus amplios datos de clientes para ofrecer soluciones publicitarias específicas. Con el aumento del gasto en publicidad digital, la capacidad de Amazon para ofrecer espacios publicitarios rentables y de alta conversión la posiciona como una plataforma atractiva para las marcas. El crecimiento de servicios como los productos y marcas patrocinadas permite generar notoriedad, e impulsar eficazmente las ventas. Liderazgo en computación en nube . Amazon Web Services (AWS) es líder en computación en la nube, proporcionando una amplia gama de servicios que incluyen potencia de procesamiento, almacenamiento, y aprendizaje automático. A medida que las empresas adoptan cada vez más soluciones en la nube, en busca de escalabilidad y eficiencia, AWS se encuentra mejor preparada para un crecimiento sostenido. El modelo de ingresos recurrentes asociado a los servicios en la nube mejora la estabilidad financiera de la empresa.

. Amazon Web Services (AWS) es líder en computación en la nube, proporcionando una amplia gama de servicios que incluyen potencia de procesamiento, almacenamiento, y aprendizaje automático. A medida que las empresas adoptan cada vez más soluciones en la nube, en busca de escalabilidad y eficiencia, AWS se encuentra mejor preparada para un crecimiento sostenido. El modelo de ingresos recurrentes asociado a los servicios en la nube mejora la estabilidad financiera de la empresa. Expansión a nuevos mercados . Amazon explora constantemente nuevos mercados y verticales, como la entrega de comestibles a través de Amazon Fresh y Whole Foods; los servicios de streaming a través de Amazon Prime Video; y las iniciativas en el ámbito del cuidado de la salud. Estas expansiones diversifican las fuentes de ingresos y aumentan su competitividad.

. Amazon explora constantemente nuevos mercados y verticales, como la entrega de comestibles a través de Amazon Fresh y Whole Foods; los servicios de streaming a través de Amazon Prime Video; y las iniciativas en el ámbito del cuidado de la salud. Estas expansiones diversifican las fuentes de ingresos y aumentan su competitividad. Compromiso con la innovación. Amazon tiene un importante enfoque en la innovación, invirtiendo fuertemente en tecnología y logística para mejorar el servicio al cliente y la eficiencia operativa. Iniciativas como la entrega con drones, las tiendas sin cajeros (Amazon Go) y los avances en inteligencia artificial la posicionan como una empresa de vanguardia, preparada para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores. Riesgos

Competencia feroz. El sector es altamente competitivo, con actores como Walmart, Alibaba, Microsoft y Google compitiendo por cuota de mercado. Amazon debe innovar constantemente y diferenciarse para mantener su posición de liderazgo.

El sector es altamente competitivo, con actores como Walmart, Alibaba, Microsoft y Google compitiendo por cuota de mercado. Amazon debe innovar constantemente y diferenciarse para mantener su posición de liderazgo. Escrutinio regulador . Amazon se enfrenta a un creciente escrutinio regulatorio relacionado con cuestiones antimonopolio, privacidad de datos y prácticas laborales. Cambios en la normativa o desafíos legales pueden afectar a las operaciones y la rentabilidad de la empresa.

. Amazon se enfrenta a un creciente escrutinio regulatorio relacionado con cuestiones antimonopolio, privacidad de datos y prácticas laborales. Cambios en la normativa o desafíos legales pueden afectar a las operaciones y la rentabilidad de la empresa. Interrupciones en la cadena de suministro. La extensa cadena de suministro de Amazon es vulnerable a interrupciones que pueden afectar la disponibilidad de los productos y los plazos de entrega. La empresa debe gestionar eficazmente su logística e inventario para mitigar estos riesgos. Sobre Freedom24

Freedom24, la división europea de Freedom Holding Corp. es un operador de bolsa con sede en la UE que cotiza en NASDAQ. El grupo es una empresa de inversión internacional que a través de su plataforma on-line (web y app), Freedom24, ofrece acceso directo a 15 bolsas de valores mundiales, incluidas NYSE, NASDAQ, LSE y Euronext, entre otras. La compañía está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para ofrecer sus servicios a clientes de la UE y es miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF, por sus siglas en inglés). De este modo, los activos de los clientes están asegurados hasta los 20.000 €. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, cuenta con agentes vinculados y oficina de representación en Madrid, y Berlín, París, Milán, Viena, Varsovia, Atenas, Ámsterdam, y Sofía.

Descargo de responsabilidad: las inversiones en valores y otros instrumentos financieros siempre conllevan el riesgo de pérdida de su capital. Las previsiones y el rendimiento pasado no son indicadores fiables del rendimiento futuro. Es fundamental hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión. Si es necesario, debe buscar cuidadosamente el asesoramiento de inversión independiente de un profesional certificado.