Cáceres reúne a los cirujanos del futuro en el 35º congreso iSMIT

Del 26 al 28 de septiembre, tres jornadas con más de 30 actividades para conocer de cerca las técnicas quirúrgicas más avanzadas. Un encuentro único de la comunidad médica y científica para mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) acoge del 26 al 28 de septiembre la 35ª edición del Congreso anual de la International Society for Medical Innovation and Technology (iSMIT). Una cita internacional ineludible para los profesionales médicos que reunirá en Cáceres a más de 100 expertos y líderes de todo el mundo para debatir sobre temas de alto impacto científico y social. "Hemos planteado disciplinas que son difíciles de encontrar en otras reuniones de la comunidad médica", destaca Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) y presidente del congreso iSMIT 2024, "por ejemplo la terapia celular, la terapia génica, la reproducción asistida, la impresión 3D, la bioimpresión, la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario o la robótica quirúrgica". El objetivo principal del congreso es "poner al día la situación actual de la cirugía de mínima invasión y las tecnologías emergentes relacionadas", explica F. M. Sánchez Margallo. "Estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes en el ámbito médico y quirúrgico, y la comunidad médica no puede quedarse atrás", subraya, "es imprescindible que los profesionales estén al día para mejorar la calidad de vida de los pacientes".





El congreso propone un programa innovador con una amplísima lista de temáticas y más de 30 actividades entre ponencias, talleres y otras iniciativas que tendrán lugar en el CCMIJU. Una sede sin precedentes que pone a disposición de los participantes un entorno vanguardista para la práctica clínica. "No es lo mismo ir a un congreso a escuchar una charla sobre bioimpresión que tener la oportunidad de participar en un taller práctico en el que enseñan a manejar una bioimpresora", subraya Juan A. Sánchez Margallo, investigador senior de la Unidad de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) y copresidente del congreso iSMIT 2024.





En este sentido, los talleres prácticos constituyen el elemento más innovador y diferenciador de este congreso, conformando una plataforma incomparable para la comunidad médica con el fin de compartir experiencias y abrir nuevas vías de colaboración y trabajo. En definitiva, el iSMIT 2024 creará un espacio de diálogo que sin duda tendrá un impacto significativo en la mejora de la atención médica y en la calidad de vida de los pacientes.





De la impresionante oferta de actividades destacan las keynote lectures, a cargo de los principales ponentes del congreso. Invitados de reconocido prestigio, por su aportación a la medicina, encabezados por el español Salvador Morales- Conde, un referente en la comunidad médica internacional, que ofrecerá la conferencia "Exploring the Unseen – a new trend in the future of Surgery" durante la primera jornada. Morales-Conde es uno de los máximos referentes en técnicas laparoscópicas y mínimamente invasivas a nivel global. Es el actual jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y presidente electo de la Sociedad Europea de Hernia (EHS). Entre sus muchos cargos destaca haber sido presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y de la European Association for Endoscopic Surgery (EAES). También el jueves intervendrá el japonés Eiji Kanehira con su ponencia "What did see 40 years ago? -What pursuers of MIT should really seek after-". Kanehira es un cirujano especializado en cirugía endoscópica avanzada en órganos digestivos. Dirige el Ageo Medical Group Endosurgery Academy, al que acuden jóvenes cirujanos de todo Japón para aprender las técnicas endoscópicas avanzadas, y el hospital comunitario privado Medical Topia Soka, que cuenta con un Centro de Cirugía Endoscópica de primer nivel.





El estadounidense Carlos L. Amato, director de Sanidad de Cannon Design y visionario en el ámbito de la innovación clínica y la aplicación de la IA en el ámbito de la planificación y diseño de los espacios hospitalarios, ofrecerá el viernes la ponencia "The Central Command Suite: Futureproofing next-generation surgical environments to embrace the Digital Operating Room". Completa el programa el estadounidense Krishna Kandarpa, que intervendrá en la segunda jornada del congreso con "Engineering-Medicine Partnerships for Technology Development using AI for Cardiovascular & Oncological IR". Kandarpa es director de Investigación Científica y Dirección Estratégica del Instituto Nacional estadounidense de Imagen Biomédica y Bioingeniería (NIBIB) y está reconocido a nivel internacional como especialista en el tratamiento mínimamente invasivo de enfermedades cardiovasculares y oncológicas.





Un cartel de excepción para la 35ª edición de un congreso que no dejará indiferente y que marcará el camino a seguir en el campo de la cirugía de mínima invasión y la robótica quirúrgica para mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.