Tormo Franquicias Consulting presenta el Informe 'Franquicias Hostelería y Restauración 2024'

Las enseñas de Hostelería y Restauración lideran el sector de la franquicia con 11 subsectores donde se agrupan 390 enseñas y casi 10.000 establecimientos Tormo Franquicias Consulting, en colaboración con Franquicias Hoy, ha lanzado su informe anual sobre el estado y la evolución del sector de franquicias de hostelería y restauración en España. El estudio detalla los principales indicadores del sector y ofrece la visión más inmediata y actualizada del mismo.

Lo que los datos vienen a confirmar es que el sector restauración en franquicia ha dado un importante salto cualitativo y cuantitativo en relación al ejercicio anterior. Todos los datos analizados en cada uno de los subsectores que se exponen han experimentado un significativo crecimiento. Los datos que presenta este informe confirman el liderazgo de este sector de actividad en el ámbito de la franquicia y la economía en general. Crece el número de enseñas presentes en el mercado, crece muy significativamente el número de unidades y establecimientos franquiciados y, en consecuencia, se incrementan notablemente la facturación, la inversión y el empleo del sector.

Principales resultados del Informe "Franquicias Hostelería y Restauración 2024"

Crecimiento sostenido: El sector cuenta con 390 marcas que operan un total de 7.967 establecimientos franquiciados, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con el año anterior. La facturación acumulada superó los 7.230 millones de euros, mientras que las inversiones realizadas en este ámbito alcanzaron los 2.956 millones de euros. Generación de empleo: Las franquicias de restauración han generado un total de 92.109 empleos directos, lo que equivale al 24% del empleo total en el sistema de franquicias en España. Este dato subraya la importancia del sector no solo desde el punto de vista económico, sino también como un motor fundamental de generación de empleo. Dominio de la Comida Rápida: El subsector de Comida Rápida destaca otro año más como el líder en términos de facturación y número de establecimientos, con una participación en el total del 24,8% y 35,2% respectivamente. Marcas internacionales como Carl's Jr., Tim Hortons, Popeyes, Papa Johns y Domino’s Pizza, así como enseñas nacionales como Rodilla y Pans & Company, han experimentado un fuerte crecimiento. Expansión de nuevas redes: Además de los grandes grupos tradicionales como McDonald's, Burger King y Telepizza, nuevos actores han emergido en el sector, como grupos empresariales en busca de nuevas marcas para añadir a su cartera. Empresas como Restalia (100 Montaditos, The Good Burger…), Comess Group (Lizarran, Pomodoro…) o Ibersol Group (Pans & Company, Ribs…), están liderando esta tendencia. Innovación y diversificación: El crecimiento del sector ha venido acompañado de una diversificación en los formatos de negocio. Destaca el auge de los modelos Delivery y Take Away, que han impulsado las ventas y se han consolidado como una opción prioritaria para muchos. Además, se observa un aumento en la demanda de subsectores como las franquicias de Comida Sana, que responden a una creciente conciencia por la salud y el bienestar. Tendencias para el futuro

El informe identifica varias tendencias clave que continuarán impulsando el sector en los próximos años. Una de ellas es la concentración de marcas, impulsada por grandes grupos de restauración organizados, al mismo tiempo que se incorporan cada vez un mayor número de nuevas redes en los diferentes sectores y subsectores de actividad, totalmente adaptadas a las preferencias del consumidor y que marcaran el futuro inmediato.

Asimismo, se anticipa una mayor integración de tecnologías digitales, especialmente en áreas como el delivery, y la expansión de marcas especializadas en gastronomía saludable y alternativas veganas.

Por otro lado, el informe destaca que la rentabilidad de la inversión en franquicias de restauración supera a la de otros sectores, a pesar de las altas inversiones iniciales. Esto se debe al fuerte retorno en términos de facturación y beneficios que generan estos modelos de negocio.

Andrés Alvarez, coordinador de este estudio, afirma: "El sector de la hostelería y restauración en franquicia no ha dejado de crecer, demostrando ser uno de los más sólidos dentro del sistema empresarial en España. Este informe es una clara evidencia de cómo las franquicias están liderando la transformación del sector, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y abriendo nuevas oportunidades tanto para emprendedores como para inversores".

Es posible acceder al Informe completo haciendo clic aquí.

Sobre Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es la consultora de referencia especializada en el desarrollo en franquicia de múltiples negocios de hostelería y restauración en distintos subsectores y categorías. Cuentan con una amplia experiencia acumulada, personal altamente especializado y metodología de trabajo propia.

Su equipo acumula una experiencia de más de 20 años en la creación de este tipo de proyectos, habiendo participado directamente en el desarrollo de más de 150 proyectos de restauración en franquicia y consiguiendo más de 1.000 aperturas.