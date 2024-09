El producto español seduce a los japoneses en el primer Spain Fusion Tokio

El céntrico hotel Conrad de Tokio ha sido el escenario de una nueva edición de Spain Fusión, la primera que se celebra en territorio japonés. Un evento destinado a promocionar la excelencia de los alimentos y la gastronomía española, a hacer 'marca España' y a facilitar que las empresas del sector agroalimentario nacional entren en contacto con distribuidores especializados en Japón. La sesión ha resultado un éxito de público y durante las ponencias todas las localidades han estado ocupadas.



Este formato de evento divulgativo se ha celebrado en ocasiones anteriores en mercados emergentes para la agroalimentación española como Estados Unidos, Suiza o Alemania, pero es la primera vez que aterriza en Asia. Combina una zona de degustación con una selección de productos emblemáticos de nuestra despensa, con la celebración de catas y ponencias a cargo de algunos de nuestros profesionales más destacados, con Quique Dacosta, Jordi Roca y Andoni Aduriz a la cabeza. También acompañan a la comitiva española en Japón el Master of Wine Fernando Mora, el gastrónomo Alfonso Fernandez, la especialista en cocina española María Jiménez Latorre o el experto en ibéricos Naoto Watanabe, que han hablado de vinos, aceites, vinagres, conservas o ibéricos en una serie de catas.





Había mucho interés en ver en directo a las grandes figuras de la cocina española. Andoni Luis Aduriz ha presentado una interesante ponencia en torno a la miel, Quique Dacosta ha puesto el foco en el atún y en su original manera de tratar los salazones y Jordi Roca, que ha estado acompañado de sus sobrinos Marc y Martí en su estreno internacional como ponentes, ha puesto el foco en el vino como parte del proceso creativo de El Celler de Can Roca. El master of Wine Fernando Mora ha presentado dos catas maridadas que han entusiasmado al público local, que ha podido descubrir la riqueza y diversidad del vino español, tanto en las denominaciones históricas como en regiones emergentes.

La jornada, organizada por Vocento Gastronomía y promovida por ICEX España Exportación e Inversiones (Foods&Wines from Spain) y Alimentos de España ha transcurrido con varias actividades orientadas a divulgar las bondades de nuestros ingredientes y mostrar los avances de nuestra alta cocina ante un público que suele abrazar con pasión cuanto llega de España. En el área de exposición, productos emblemáticos como el vino, el jamón o el aceite de oliva han compartido espacio con descubrimientos para el publico japonés como los xuixos, las esferificaciones de pescado o la miel. Entre los aspectos mejor valorados por los importadores asistentes al evento están la sostenibilidad, los productos orgánicos o ecológicos, la relación calidad precio, la presentación o el cuidado de los detalles. Entre los productores desplazados a Spain Fusión Tokio en busca de distribución en el país la feria ha dejado también muy buenas sensaciones.

El embajador de España en Japón ha asistido al evento y ha seguido con gran interés las ponencias: “Nuestra gastronomía abre muchas puertas en el mundo, eventos como Spain Fusión Tokio son un gran ejemplo de la diplomacia del gusto”. Elisa Carbonell, CEO de ICEX, ha explicado que esta iniciativa “aúna las tres grandes líneas maestras de nuestra actividad, pues integra conocimiento, contactos y talento, básicos para que las empresas españolas se abran camino en el mundo”. Por su parte, Benjamin Lana, director general de Vocento Gastronomía y director de Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, ha dicho durante la inauguración oficial que “hoy muchos países intentan desarrollar una cultura gastronómica porque se han dado cuenta de que es un sector estratégico, tanto para Japón como para España forma parte de una tradición milenaria”.

Además este viaje de promoción dentro de dos días tendrá lugar una gran novedad en el campo de los congresos gastronómicos. La histórica ciudad de Kioto acogerá una versión concentrada del foro culinario más importante del mundo, Madrid Fusión. Bajo el título Madrid Fusión Kyoto Atelier, este nuevo formato ofrecerá a lo largo de una única jornada una muestra del trabajo de algunos de los chefs más punteros del planeta. Madrid Fusión Kyoto es una versión reducida de la cumbre de gastronomía más influyente del mundo para profundizar en el momento actual de las cocinas de ambos países, en lo qué está pasando en uno y otro, en dos países que se admiran gastronómicamente.