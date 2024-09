Bitelchús 2

El largometraje 'Infinite Summer' del cineasta Miguel Llansó ('Crumbs', 'Jesus Shows You the Way to the Highway') se estrenará en nuestro país en el marco de la 57 edición de Festival de Sitges tras su première mundial en el Festival Internacional de Cine Fantasia de Montreal, Canadá. El film es un thriller de ciencia ficción que aborda el transhumanismo durante el verano estonio.