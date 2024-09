Carolina Benlloch, una nueva referencia en extensiones de pestañas

Unas pestañas largas, curvadas y voluminosas son un aspecto esencial para lograr una mirada más intensa y seductora. En la actualidad, gracias a los múltiples avances en el ámbito estético, existe una gran variedad de técnicas especializadas en el alargamiento de pestañas que aportan beneficios excepcionales para potenciar la belleza del rostro con resultados naturales.

Sin embargo, su aplicación debe ser realizada por un equipo de profesionales en el sector. En este sentido, Carolina Benlloch (Carol Eyelash Extensions) ha destacado como una lashista profesional de referencia en Jávea y sus alrededores, por su dominio en las técnicas más vanguardistas en el ámbito del eyelash extensions (extensiones de pestañas) y su capacidad para crear diseños a medida de las necesidades de sus clientas.

Una vocación impulsada por la pasión por la estética La historia de Carolina Benlloch como lashista comenzó hace casi tres años, impulsada por su gran afición por la estética y por los beneficios que había experimentado en primera persona con el uso de extensiones de pestañas, dejando a un lado la aplicación del rimel. Al descubrir los resultados tan positivos que obtenía, decidió explorar más a fondo este mundo y compartir su experiencia con otras mujeres.

A partir de compaginar su pasión por el arte con su rol de madre, esta profesional ha transitado por un camino lleno de emociones y logros, pero también de desafíos y dificultades que han servido de aprendizaje para forjar su carrera y superarse cada día. Actualmente, Carolina asegura ser una mujer agradecida y con deseos de seguir aprendiendo para perfeccionar su técnica y continuar alcanzando la distinción en cada uno de sus trabajos.

Formación y experiencia en el arte de las pestañas A lo largo de su trayectoria profesional, Carolina Benlloch ha tenido el privilegio de formarse con las más destacadas lashistas del sector de la estética, y de obtener diversas titulaciones. Entre ellas, cuenta con acreditaciones en extensiones de pestañas en diversos tipos, desde clásicas, volumen, volumen tecnológico, hasta lifting de pestañas y laminado de cejas.

Sumado al aprendizaje técnico, la experta vive en una localidad privilegiada en las costas españolas que recibe turistas de diferentes países del mundo como Polonia, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania etc. Este intercambio cultural no solo ha permitido aprender nuevos estilos y maneras de trabajar, sino también de ofrecer a sus clientas un amplio abanico de opciones para lucir una mirada de impacto.

Servicios de extensiones de pestañas adaptados a cada necesidad Un aspecto diferencial de los servicios de Carolina Benlloch es que su trabajo se basa en trabajar las técnicas de extensiones de pestañas, tomando en cuenta la fisonomía o los rasgos personales de cada clienta, para conseguir los resultados más naturales posibles.

Esta lashista profesional ofrece un amplio abanico de servicios que abarcan, desde los estilos más naturales (pestañas clásicas 1x1, volúmenes brasileños, 3D y 4D), hasta los más dramáticos o llamativos, como el volumen ruso o el mega volumen para quienes desean lucir una mirada más deslumbrante e impactante.

La atención al detalle y los finos acabados constituyen un elemento infaltable en los trabajos de esta artista. Aplicando diferentes curvaturas y largos, logra resultados armoniosos y a la medida de cada mujer. Por ejemplo, en el caso de personas de tez muy clara y pelo rubio, aplica extensiones de pestañas en tono marrón para reforzar la tonalidad natural de la cliente.

La calidad como pilar fundamental para lograr resultados excepcionales Utilizar productos de alta calidad es un factor determinante para lograr extensiones de pestañas duraderas y con aspecto natural. Un adhesivo de baja calidad, por ejemplo, puede provocar que las pestañas postizas se desprendan prematuramente, arruinando el resultado y causando irritaciones.

Para evitar esta clase de inconvenientes, Carolina Benlloch selecciona minuciosamente cada uno de los adhesivos, primers y bounders que utiliza para asegurar que estos sean de marcas destacadas y garantizar un resultado óptimo y duradero en cada trabajo.

Formación de nuevos talentos Además de dedicarse a embellecer las miradas de sus clientes, Carolina siente una gran pasión por educar y compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones y amantes del lash stylists, para que desarrollen una carrera exitosa en el mundo de las extensiones de pestañas.

Dentro de su oferta ofrece cursos de pestañas clásicas y volumen tecnológico, donde comparte sus técnicas y secretos para lograr unas pestañas hermosas y voluminosas, según las últimas tendencias del momento.

Estudio profesional de eyelash extensions en Jávea Carolina Benlloch cuenta con un estudio profesional ubicado en Jávea, Alicante, donde atiende a sus clientas de manera personalizada bajo previa cita. Además, colabora con prestigiosos centros de estética en la zona, ofreciendo sus prestaciones a un público cada vez más amplio que busca servicios de profesionales en extensiones de pestañas.

En definitiva, gracias a su compromiso con la calidad y formación continua, Carolina no solo embellece las miradas de sus clientas, sino que también inspira a otras profesionales a seguir sus pasos y profesionalizarse como lashistas.