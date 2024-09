Aplazame lanza en septiembre una campaña de financiación al consumo al 0% TAE para aliviar la carga de la "vuelta al cole"

La iniciativa estará vigente entre el 16 y el 29 de septiembre al 0% TAE y está previsto que alcance a más de 20 millones de usuarios Aplazame, la solución de financiación instantánea en el punto de venta del banco digital WiZink, tiene previsto lanzar una campaña de financiación al 0% TAE que estará vigente entre el 16 y el 29 de septiembre en los principales comercios online y físicos adheridos a su modelo de pago instantáneo en el punto de venta.

La campaña se concibe como una acción conjunta entre Aplazame y las tiendas más importantes que conforman su ecosistema, dando como resultado una de las operaciones coordinadas de financiación más relevantes que se llevan a cabo en España.

Está previsto que participen en la campaña más de 20 cadenas de tiendas de primer nivel encuadradas en todos los sectores en los que Aplazame está presente con su plataforma de pago aplazado, como educación, moda, deporte, viajes, hogar, electrodomésticos, decoración o instrumentos musicales. Entre las tiendas que han confirmado que se suman a la iniciativa figuran Deporvillage, Rossellimac, Alfasoni o LG.

Aplazame, que ha titulado la campaña con el nombre "Nothing de nothing", aludiendo a la forma desenfadada en España de expresar que algo no cuesta nada, en este caso la ausencia de intereses en las compras, ha decidido poner en marcha esta acción como una herramienta que permita aliviar la presión financiera que experimentan muchas familias durante el mes de septiembre con la "vuelta al cole", que supone afrontar gastos adicionales.

Aplazame espera llegar con su campaña de financiación al 0% TAE a más de 20 millones de usuarios a lo largo de los 15 días en que estará vigente, lo que tendrá una repercusión directa también en la actividad de las tiendas asociadas.

A partir de los datos recabados en anteriores iniciativas análogas, las tiendas participantes han logrado, de media, duplicar el volumen de ventas financiadas, y en casos puntuales de marcas de distribución reconocidas en los sectores de instrumentos musicales o electrónica este incremento se ha disparado hasta más del 600% o incluso el 1.000%.

Aplazame es la solución de financiación instantánea en punto de venta del banco digital WiZink. Es una plataforma de pago aplazado tanto para venta online como en tienda física, que cuenta con un modelo diferencial dentro del sector.

Fue fundada en 2014 y adquirida por WiZink en 2018. Proporciona una solución disruptiva de financiación que se adapta a las necesidades de las tiendas, permitiéndoles atraer a nuevos compradores y fidelizar a los ya existentes. Asimismo, atiende a los requerimientos de los consumidores, que obtienen facilidades para afrontar el pago de sus compras.

WiZink es el banco digital experto en financiación al consumo en España y Portugal. Ofrece a sus clientes un amplio abanico de soluciones de financiación personalizadas, sencillas transparentes y digitales, así como productos de ahorro que buscan impulsar el potencial financiero de las personas de manera sostenible, responsable y realista.