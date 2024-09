Recientemente en una publicación católica leí el testimonio de un famoso periodista de la revista Time: "nos aconsejaron abortar, nos desearon que a lo mejor moría antes de los dos años, que era muy sencillo y nos insultaban con sus consejos. Para mí Eddy es... mi hijo simplemente, al que quiero con todo mi amor. Muchos nos compadecen por tener un niño así y yo les compadezco de no tener a Eddy".



Dicen que estos niños y niñas tienen la capacidad de generar mucha alegría, paz y unión. Salvan muchos matrimonios, porque nos hacen menos egoístas. En ciertas partes de España no hay niños con síndrome de down con menos de quince años. Eso quiere decir que alguien decidió que no debían vivir: padres mal aconsejados, médicos sin escrúpulos, aseguradoras de hospitales. Eso de decidir así y la eugenesia lo practicaron con primor los espartanos y nazis (curiosamente los espartanos tan fuertes y sanos desaparecieron y los otros acabaron en un búnker quitándose la vida).

A un hijo, a una persona no se le niega el derecho a la vida por tener un defecto. Una familia se mide en criterios de amor no de eficacia o rentabilidad, se quiere por lo que se es. Bazofia de nazis modernos.