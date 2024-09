​Ocho trucos de experta para elegir el escote más apropiado para tu 'look' de novia, invitada o madrina

A la hora de definir un vestido para un día especial, el escote lo es todo. Este detalle enmarca el rostro y es capaz de definir la silueta e incluso estilizarla si está bien escogido. Ya sea para un 'look' de novia, de madrina o de invitada especial, el escote puede ser la clave para que el resultado se aprecie mucho más espectacular. ¿Cómo escogerlo correctamente? Son varios los factores a tener en cuenta y para descubrir los trucos con los que acertar, la diseñadora nupcial Valérie Moreau nos da algunos consejos prácticos de experta.





1. “Si tienes mucho pecho, ponte un escote en pico, o eventualmente de corazón. En ambos casos estará recogido, estilizará tu figura y no restará protagonismo a otras áreas del look”.

2. “Si eres bajita y tienes la intención de alargar tu silueta y parecer más alta, la mejor opción es apostar por un escote en pico o una versión similar, que favorezca esa verticalidad”.

3. “Si te casas por la iglesia, nuestro consejo es que te limites con el escote. No es el escenario y puede resultar inapropiado. Por eso, si quieres llevar algo muy sexy, ten prevista una capita o una sobre blusa para no estar fuera de lugar y sentirte incómoda en la ceremonia religiosa. Es un consejo que también pueden aplicar invitadas y madrinas”.

4. “Si te apetece llevar un escote muy pronunciado en la espalda, escoge una propuesta bastante cerrada en la zona delantera, para que los hombros del vestido no se caigan todo el rato (salvo que el escote te permita llevar sujetador, en cuyo caso se podrá sujetar a ese sujetador tu vestido, para que no se caigan los hombros). También existen trajes con tul transparente que facilitan la sujeción y dan la apariencia de que no llevas nada. Si escoges esta opción, ten cuidado de que el diseño esté bien pensado para que simule parte del vestido y no parezca inacabado”.

5. “Si quieres aparentar tener más pecho del que tienes o te interesa realzar esa zona, el escote cuadrado suele funcionar muy bien”.

6. “Con respecto a las estructuras interiores de los vestidos o la ropa interior, mi consejo es moderarse con el relleno. No resulta favorecedor pedir varias copas de relleno porque se notará que es falso. Se puede poner algo de relleno, pero no pasarse”.

7. “Si no tienes mucho pecho y tus hombros son bonitos, piensa en la opción del escote barco, es muy elegante y pondrá en valor tu cuello y tus hombros”.

8. “El escote palabra de honor, puede resultar una mala elección para ocasiones especiales. En mi opinión no debería de llevarse casi nunca, tanto por cuestiones de comodidad como de elegancia. Para que quede realmente bien y elegante, se necesitan unas medidas muy concretas y estos escotes necesitan ir muy ajustados el cuerpo o llevar ballenas o corsé para sostenerse, por lo que resultan incómodos”.