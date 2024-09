TCL presenta el primer televisor TCL NXFRAME en IFA 2024 junto con el nuevo televisor LED QD-Mini, los dispositivos móviles NXTPAPER y los electrodomésticos inteligentes

TCL, empresa líder en electrónica de consumo, ha cautivado al público en su conferencia de prensa mundial de IFA 2024 con la presentación de una amplia gama de productos diseñados para revolucionar el entretenimiento en el hogar y la vida conectada. Con el telón de fondo de un exclusivo y vanguardista espacio cúbico que combina a la perfección futurismo y moda, el TCL Cube, TCL presentó sus últimas innovaciones de vanguardia. Entre ellas se incluyen el televisor LED QD-Mini, el primer televisor todo en uno TCL NXTFRAME con audio envolvente de Bang & Olufsen, junto con lo último en tecnología móvil y electrodomésticos avanzados, todo ello preparado para redefinir el futuro de la vida inteligente.

Redefiniendo el cine en casa con las últimas innovaciones de TCL En IFA 2024, TCL redefine la experiencia del cine en casa con su última gama de televisores y barras de sonido de última generación. Los televisores insignia X11H QD-Mini LED TV y C765 QD-Mini LED TV ofrecen una calidad de imagen inigualable con zonas de atenuación local avanzadas y niveles de brillo superiores, que garantizan que cada detalle cobre vida. El innovador NXTFRAME TV, con Audio de Bang & Olufsen, combina tecnología avanzada y estilo moderno, lo que permite a los usuarios mostrar ilustraciones personalizables que crean una imagen asombrosa tanto si el televisor está encendido como apagado. Para complementar estas potentes imágenes, están las barras de sonido Q7 y Q8 de TCL, que incorporan tecnología Dolby Atmos y Ray·Danz para ofrecer una experiencia de audio envolvente. Juntas, estas innovaciones crean una experiencia cinematográfica única en casa, ofreciendo a los consumidores europeos lo último en tecnología de entretenimiento visual y auditivamente impresionante.

Transformar un espacio con el televisor TCL NXTFRAME: aquí el arte se une a la tecnología de vanguardia El televisor NXTFRAME de TCL es mucho más que un televisor: es una pieza de arte versátil que se integra a la perfección y realza la decoración de su hogar. La serie TCL NXTFRAME TV es la más delgada de su serie con solo 27,9 mm de grosor, y cuenta con un chasis integrado que elimina la necesidad de una caja de conectividad externa, lo que permite un diseño elegante e ininterrumpido.

La versión Pro de TCL NXTFRAME TV incorpora una barra de sonido y un subwoofer inalámbricos con Audio by Bang & Olufsen, el primer producto fruto de la colaboración entre TCL y Bang & Olufsen. El sello Audio by Bang & Olufsen garantiza que el sonido de la barra de sonido y el subwoofer han sido ajustados y probados por los mismos ingenieros de sonido expertos que perfeccionan algunos de los altavoces más emblemáticos del mundo. El televisor TCL NXTFRAME combina tecnología avanzada y estilo moderno con diseño y contenidos personalizables. Ofrece el mismo potente rendimiento de imagen de TCL junto con una colección de obras maestras artísticas que crean una imagen impresionante tanto si el televisor está encendido como apagado. Los marcos magnéticos a presión incluidos facilitan el cambio de estilos, garantizando que el espacio vital sea siempre un reflejo del gusto personal.

Serie X11H de TCL: Llevando el entretenimiento doméstico a un nivel aún más alto La serie X11H de TCL representa la cúspide de la tecnología de entretenimiento en casa, combinando una completa gama de Mini LED de última generación con QLED para un rendimiento visual impresionante. Con 4K HDR Premium 6500 nits y 144Hz Motion Clarity Pro, el X11H ofrece una calidad de imagen HDR vibrante, nítida y colorida que realmente destaca. Este televisor está diseñado para aquellos que exigen lo mejor en claridad de imagen y precisión de color, ya sea para ver películas HDR, hacer streaming o jugar.

Los entusiastas de los juegos apreciarán las funciones avanzadas de la serie X11H, como Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, VRR de 144 Hz y FreeSync Premium Pro. El acelerador de juegos de 240 Hz y la barra de juegos TCL garantizan que la serie X11 ofrezca una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta. Con soporte para los últimos formatos HDR como HDR10+ y Dolby Vision IQ, este televisor Mini-LED de TCL es tu compañero ideal para cualquier tipo de contenido.

La Serie X11H también viene equipada con el sistema Smart TV más avanzado del mercado: Google TV con Google Assistant integrado. Esto permite un control por voz perfecto y un fácil acceso a tus contenidos favoritos, lo que simplifica el disfrute de todo lo que la Serie X11 tiene que ofrecer.

Para complementar su excepcional calidad de imagen, la Serie X11H cuenta con altavoces y subwoofers integrados, que ofrecen una calidad de sonido envolvente 6.2.2 Dolby Atmos, tanto si estás viendo la televisión como si te conectas a tu barra de sonido TCL.

Diseñada pensando tanto en la funcionalidad como en la estética, la serie X11H ofrece un diseño de lujo sin biseles y una altura de soporte ajustable para adaptarse a cualquier configuración. Disponible en tamaños de 85'' y 98'', TCL sigue posicionándose como líder en el segmento de las pantallas grandes con la serie X11. Para un aspecto aún más estilizado, se incluye un fino soporte de pared. La serie X11H combina tecnología avanzada con un diseño sofisticado, lo que la convierte en la pieza central perfecta para cualquier salón moderno.

Serie C765 de TCL: La nueva definición del entretenimiento doméstico premium La serie TCL C765 aporta un nuevo nivel de sofisticación al entretenimiento en casa con su completa gama de Mini LED de 6ª generación y la tecnología TCL QLED PRO. Con contrastes nítidos, colores vivos y una impresionante experiencia 4K HDR Premium, este televisor está pensado para aquellos que buscan una experiencia cinematográfica en la comodidad de su hogar. Disponible en tamaños de 55", 65", 75", 85" y 98", con Motion Clarity Pro de 144 Hz, todas las escenas de acción y los momentos de ritmo rápido se reproducen con fluidez, por lo que es ideal para películas, deportes y juegos por igual.

La serie C765 satisface a los jugadores con su conjunto de funciones avanzadas, como Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, VRR de 144 Hz y FreeSync Premium Pro. La TCL Game Bar mejorada proporciona un acceso rápido a los ajustes de juego, garantizando una experiencia de juego ininterrumpida y de alto rendimiento. La compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision IQ garantiza que cada escena se muestre con la máxima calidad y detalle.

Esta serie también integra Google TV con Google Assistant, ofreciendo una experiencia de Smart TV perfecta con control de voz manos libres, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar y disfrutar de tu contenido favorito. Los altavoces 2.1 Onkyo Dolby Atmos del C765 proporcionan un audio rico y envolvente que mejora cada experiencia de visualización.

Combinando funcionalidad y elegancia, el C765 presenta un diseño de lujo sin biseles y un soporte central resistente y ajustable que le permite encajar a la perfección en cualquier salón. Ya sea de pared o independiente, la serie C765 es un elegante complemento para cualquier hogar. La información sobre precios se anunciará después de la IFA y será adaptada por los responsables de marketing de cada país para reflejar las condiciones del mercado local.

Barras de sonido de las series Q85 y Q75 de TCL: Audio inmersivo redefinido La barra de sonido de la serie Q85 de TCL es una potencia de 7.1.4 canales equipada con tecnología RAY-DANZ Dolby Atmos y una impresionante salida de audio máxima de 860 W. Esta barra de sonido ofrece un escenario sonoro ultraamplio con una claridad excepcional, garantizando que cada asiento sea el mejor de la casa. La innovadora función coral TCL Tutti permite una integración perfecta entre el televisor y el audio de la barra de sonido, amplificando su experiencia de entretenimiento en casa. Con Dolby Atmos y DTS, la barra de sonido aporta un sonido dinámico y multidimensional, mientras que el subwoofer inalámbrico garantiza unos graves potentes y profundos. Además, TCL AI Sonic-Adaptation ajusta de forma inteligente el sonido para un rendimiento óptimo, haciendo que cada momento se sienta de cine.

La nueva barra de sonido TCL Serie Q75 es una barra de sonido RAY-DANZ & Dolby Atmos de 5.1.2 canales con 620 W de potencia máxima de audio. Mejora el sonido de tu cine en casa con RAY-DANZ. La innovadora tecnología RAY-DANZ crea un escenario sonoro increíblemente envolvente y ultra amplio. Esto también asegura un punto dulce más grande, para que puedas disfrutar de un rendimiento increíble en un área mayor. Con la función coral TCL Tutti, TCL TV y Soundbar trabajan juntos, permite que el audio del televisor y Soundbar se combinen para sonar al mismo tiempo. Aprovecha al máximo tu experiencia de entretenimiento, con un sonido potente sin comprometer la claridad. Disfruta de diálogos más nítidos desde el canal central de la Soundbar, ajustado para una claridad óptima.

Haz que todo tu entretenimiento sea más dinámico con las tecnologías Dolby Atmos y DTS:X, que te ofrecen un sonido multidimensional que proporciona profundidad y emoción para una experiencia más cinematográfica. Eso también significa graves grandes y potentes. El subwoofer inalámbrico ofrece una solución sin complicaciones. Sin cables, solo graves enormes que hacen temblar el suelo. Es compatible con el mando a distancia TCL TV. También puedes descargarte la aplicación TCL Home para controlar y gestionar cómodamente tu barra de sonido. Además, TCL AI Sonic-Adaptation ofrece un sonido más preciso y agradable al diseñar automáticamente un «Sweet Spot» para tu hogar.

Los electrodomésticos perfectamente conectados llevan la vida inteligente al siguiente nivel Los últimos electrodomésticos de TCL están diseñados para integrarse a la perfección en los espacios modernos, dando vida al concepto de hogar conectado. Estos electrodomésticos no solo mejoran la comodidad diaria, sino que también elevan la experiencia de todo el hogar a través de tecnologías de vanguardia. Con funciones como el control por voz sin conexión, la reducción del ruido de funcionamiento y la integración con los principales concentradores inteligentes para el hogar, los innovadores productos de TCL ofrecen experiencias de usuario inigualables. Estos avances en diseño y tecnología posicionan a TCL como líder en vida inteligente, ofreciendo soluciones sostenibles que satisfacen las crecientes demandas de los consumidores ecoconscientes de toda Europa.

FreshIN 3.0: un nuevo soplo de vida para la calidad del aire en el hogar El aire acondicionado FreshIN 3.0 de TCL establece un nuevo estándar para la gestión de la calidad del aire en el hogar. El FreshIN 3.0 cuenta con filtros Quadrupuri, un sistema de filtración de cuatro capas que filtra eficazmente las partículas y refresca el aire interior con aire limpio y fresco y reduce los alérgenos y las bacterias, lo que le permite disfrutar de aire fresco incluso cuando las condiciones del aire exterior son malas. Además, el algoritmo Smart Big Data Model de FreshIN 3.0 ajusta de forma inteligente la actividad del compresor en función de las condiciones interiores en tiempo real, garantizando que el aire acondicionado funcione de forma eficiente sin comprometer el confort. Esta avanzada tecnología ayuda al FreshIN 3.0 a conseguir una clasificación energética A+++, lo que lo convierte en una opción sostenible para los hogares que buscan minimizar tanto su impacto medioambiental como sus costes de electricidad. Para mejorar aún más el confort del usuario, el Sistema de Reducción de Ruido cuádruple mejorado consigue un mínimo de 16 dB de aire fresco silencioso, reduciendo los niveles de ruido estándar del sector en 10 dB(A) con el mismo caudal de aire, lo que garantiza un sueño sin molestias a la vez que se mantiene un aire interior refrescante. La unidad también incluye una función de autolimpieza, que facilita el mantenimiento y mantiene más limpio el aire que respira. Con su elegante diseño y su funcionamiento inteligente, FreshIN 3.0 no es solo un potente aparato de aire acondicionado, sino también una solución inteligente para mantener un entorno doméstico saludable.

Free Built-In - Lo último en refrigeración personalizable La serie de frigoríficos Free Built-In de TCL está revolucionando el diseño de cocinas gracias a sus características flexibles y personalizables. Diseñados para encajar a la perfección en cualquier distribución de cocina, estos frigoríficos pueden instalarse con solo un centímetro de espacio a cada lado, maximizando tanto el estilo como la capacidad de almacenamiento. La serie de frigoríficos Free Built-In ofrece una avanzada tecnología de refrigeración, que incluye un control preciso de la temperatura y soluciones de almacenamiento flexibles, como estantes y compartimentos ajustables. Con la ventaja añadida de la tecnología de esterilización T-Fresh de TCL, líder en el sector, que elimina el 99,99%* de las bacterias, estos frigoríficos garantizan que tus alimentos se mantengan frescos durante más tiempo, al tiempo que mantienen un entorno de cocina más saludable. La versatilidad e innovación de la serie de frigoríficos Free Built-In la convierten en un electrodoméstico esencial para los hogares europeos que exigen tanto forma como funcionalidad.

*99,99% del informe de BV. Las bacterias analizadas representadas fueron Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

Combi Fridge de TCL: cuando la versatilidad se une a la precisión Diseñado para simplificar y mejorar la vida cotidiana, el frigorífico Combi Fridge de TCL ofrece opciones de almacenamiento flexibles. El frigorífico integra estanterías flexibles y tecnología T-Temp para mantener los alimentos frescos durante más tiempo. Además, el índice de esterilización del 99,99%* del frigorífico ofrece tranquilidad al eliminar prácticamente las bacterias nocivas.

La combinación de control preciso de la temperatura y regulación de la humedad del frigorífico crea un entorno ideal para la conservación de los alimentos. El Combi Fridge de TCL no solo es muy funcional, sino que también está fabricado para durar. Con una garantía de 10 años** para el compresor y un funcionamiento Ultra Silence-35dB***, este frigorífico combina durabilidad con eficiencia silenciosa. La tecnología inverter también pone de relieve su diseño respetuoso con el medio ambiente, lo que lo convierte en una opción inteligente para los hogares con conciencia ecológica, ya que mejora el ahorro de energía.

*99,99% del informe de BV. Las bacterias probadas representadas fueron Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

**Los datos de decibelios obtenidos por la prueba de TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

***La garantía de 10 años del compresor inverter debe registrarse en el sitio web oficial de TCL en los 30 días siguientes a la compra.

TCL Wash&Dry: La solución definitiva para una lavandería energéticamente eficiente La más reciente lavadora y secadora TCL maximiza el ahorro de agua a la vez que minimiza el consumo de energía. La lavadora de carga frontal incorpora un motor Digital Inverter, que la hace un 10% * más eficiente que los modelos de categoría A superior. El botón «Speed Up» acelera la colada con un mínimo de agua, mientras que la secadora ecológica con bomba de calor ajusta la temperatura mediante sensores de humedad, garantizando el secado justo y ahorrando energía de forma eficiente. Puede eliminar hasta el 99,99%** de las bacterias mediante calor y vapor, e incluye un modo Fresh On que mantiene la ropa lavada en un ciclo suave hasta 10 horas para evitar arrugas y olores.

*10% energy saving compared to threshold value for class A defined in Regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023

**99.99 % from SGS report. Tested bacteria represented were Staphylococcus aureus and Escherichia coli.

Móviles TCL Tecnologías optimizadas con mayores prestaciones revolucionan la vida móvil En otro anuncio exclusivo en IFA 2024, TCL presentó los últimos smartphones de la serie NXTPAPER, la serie TCL 50 NXTPAPER. La nueva serie incorpora NXTPAPER 3.0, la última edición de la galardonada tecnología de visualización de TCL optimizada para los ojos humanos. Esto se ve reforzado por la nueva NXTPAPER Key, una revolucionaria innovación que permite a los usuarios cambiar entre una pantalla normal y una pantalla de tinta electrónica de bajo consumo con solo pulsar un botón. Los teléfonos de la serie TCL 50 NXTPAPER son también los primeros dispositivos NXTPAPER que incorporan capacidades de IA integradas en colaboración con Microsoft para ofrecer a los usuarios comodidad y eficiencia potenciadas por la IA en una amplia gama de escenarios.

Junto a los nuevos modelos de la serie NXTPAPER, TCL también presentó la recientemente lanzada TAB 11 Gen 2. Con una impresionante pantalla NXTVISION de 11 pulgadas y un fino bisel, el producto ofrece una visualización mejorada con un rendimiento que dura todo el día.

Para obtener más información sobre TCL y sus productos, es posible visitar: https://www.tcl.com/es/es

Es posible consultar imágenes de los productos a continuación:

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics (1070.HK) es una de las principales marcas de electrónica de consumo y líder mundial en el sector de la televisión. TCL opera en más de 160 mercados de todo el mundo y está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, como televisores, audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes y pantallas comerciales, entre otros. Sitio web de TCL en https://www.tcl.com.

About TCL Mobile TCL Mobile está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de smartphones, tabletas y dispositivos conectados. Con la misión de ofrecer 5G para todos, TCL Mobile ayuda a sus clientes a "inspirar grandeza" en sus vidas mediante tecnología y soluciones líderes en el sector.

Para más información sobre los dispositivos móviles TCL: https://www.tcl.com/es/es/mobile.