Cione lleva la AI al diseño de su nueva colección: Imaginaria

Esta colección de otoño, que llega en exclusiva a las ópticas de Cione Óptica y Audiología, propone, con formas y colores, una fusión del mundo real con el digital. Su inspiración llega de cómo la IA va impregnando cada vez más y más facetas de nuestras vidas Con la vuelta de vacaciones, la marca CIONE lanza su nueva colección de monturas: Imaginaria.

Así, a las ópticas de Cione Óptica y Audiología y con diseños exclusivos, llegan 13 modelos, ocho para ellas y cinco para ellos, fabricados en acetato de alta calidad, y en acero quirúrgico made in Italy, teniendo en cuenta siempre la fuerte apuesta de la cooperativa por un creciente uso de materiales reciclados en sus monturas.

La colección se inspira, conceptualmente, en cómo la AI va impregnando nuestras vidas en todos los ámbitos. La inteligencia artificial crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y el reconocimiento de patrones. La IA se divide en varias subdisciplinas, cada una enfocada en aspectos específicos de la inteligencia humana.

Y, por supuesto, también ha llegado al diseño, al que aporta no solo imaginación, sino también inspiración. Sandra España, Brand Manager de Cione Óptica y Audiología, le aporta la creatividad humana a las tendencias que llegan del mundo virtual y de la Inteligencia Artificial y que caracterizan esta colección.

Los diseños de Imaginaria son versátiles, inclusivos y sostenibles. La fusión del mundo físico y digital que propone llega de la mano de diseños llamativos, que en unos casos recurren a la simplicidad de las formas -ojo de gato y ovaladas-, pero que, en otros, aportan el referente virtual con composiciones complejas, casi robóticas, con multitud de líneas rectas componiendo polígonos. Un estudiado juego de volúmenes y las laminaciones de los acetatos, tanto en los modelos de señora como en los de caballero, hacen el resto.

La colección es alegre, de colores vivos e intensos, resaltados por los acabados en estampados animal print.

Precisamente en este aspecto del color, la dualidad de realidad y virtualidad se traslada a una paleta de colores intensos y brillantes: morados, rosas, rojos y azules; que convive con tonos pastel como el Cool Matcha, para calmar la mente y conectarla con la naturaleza y la tecnología, y con otros colores clásicos y atemporales que aportan un aire honesto.

Con todo ello, Imaginaria es la apuesta de la marca CIONE para este otoño, inspirada en la imaginación real, pero también en los destellos que, cada vez más, llegan del mundo virtual.

El resto de colecciones de la marca CIONE, también se renueva. La colección Essential, la línea de básicos con la que la marca de monturas Cione dota de fondo de armario la oferta de monturas en las ópticas de la cooperativa, estrena nuevos modelos en 2024.

Concretamente, y en exclusiva a las ópticas de Cione, llegan nada menos que 27 monturas nuevas, en el que es un tremendo esfuerzo de diseño y producción de gafas que tienen, por su comercialidad, la venta asegurada.

La mitad de los modelos son para ellas, y la otra mitad, para ellos. Y, una vez más, hay más acetato que metal (60% frente al 40%).

Los diseños destacan por su colorido, y las formas por una previsible gran aceptación por parte del público. La nueva colección de Essential se caracteriza por sus colores traslúcidos, por las laminaciones en algunos modelos y por los detalles de color en las gafas metálicas, tanto de señora como de caballero.

Novedad de esta colección son los calibres grandes en caballero, debido a las peticiones expresas que los ópticos de Cione han hecho al equipo de diseño de la cooperativa. Y también lo es el relanzamiento de dos modelos de titanio al aire que ya obtuvieron un gran éxito comercial en el pasado, por su ligereza y por el look más clásico para el cliente.

Por su parte, la colección Clip on cuenta con 8 nuevos modelos, cuatro de señora, dos de caballero y dos unisex, para proveer a las ópticas de Cione de esta opción, de fuerte demanda por parte del público, puesto que aportan dos gafas en una. Cuatro de los modelos están fabricados en Italia, y todos ellos cuentan con material inyectado ecológico que aporta mayor trasparencia y ligereza.