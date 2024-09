Somos Peces Voladores explica las claves para conectar con la Generación Z y los Silver en redes sociales

El 79% de los jóvenes y el 61% de los Silver afirman que no pueden imaginar su vida sin Internet.

Madrid, 29 de agosto de 2024. Somos Peces Voladores, agencia de marketing especializada en el diseño de estrategias personalizadas, ha señalado cuáles son las cinco claves para que una empresa pueda conectar con la Generación Z y los Silver en las redes sociales. Incrementar la visibilidad de la marca no es el único objetivo. Para que una empresa pueda tener éxito, también es necesario fomentar el engagement mediante la creación de contenido relevante y atractivo, siempre adaptado a cada plataforma y a cada internauta.

Según el estudio que ha presentado Ipsos: “Marcas empáticas: desafiando estereotipos” (2024), la conectividad tiene tal importancia que el 79% de la Generación Z y el 61% de los Silver afirman no poder imaginar su vida sin Internet. Siendo además el uso semanal de redes sociales muy similar: 65% de los jóvenes y 63% de los Silver. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), datos de 2023, la Generación Silver (55-74 años) constituye el 24,2% de la población total, mientras que la Generación Z (16-24 años) representa el 9,5%. Lo que supone todo un reto y una oportunidad de negocio para quienes sepan aprovecharla sin cometer el error de caer en los estereotipos y las falsas creencias. Por eso Somos Peces Voladores comparte las cinco claves en social media que las empresas deben considerar cuando se enfrentan a la gestión de estas plataformas en lo que a Generación Z y los Silver se refiere.

Lenguaje claro y conciso

Tanto la Generación Z como los Silver valoran la autenticidad. Y eso quiere decir que sea uno mismo, que conozca su lenguaje, pero no tratar de imitarlo. Usar un tono fresco, directo y cercano que transmita sin dilaciones lo que se pretende comunicar.

Apoyar causas que importan

Los jóvenes se preocupan por temas como la sostenibilidad, la inclusión y la justicia social. Los Silver consideran como imperantes el cambio climático, la política y la asistencia sanitaria. Demuestra el compromiso y el de la marca con acciones reales y contenido que refleje estos valores. Se conectará mejor si se muestra que la empresa tiene un propósito.

Crear contenido visual y dinámico

Unas y otras generaciones prefieren lo visual. Emplear imágenes, vídeos cortos y reels creativos. Apuntar a captar la atención en los primeros segundos y mantener el contenido entretenido y visualmente atractivo.

Fomentar la interacción

No basta con publicar, hay que interactuar. Responder a comentarios, realizar encuestas, preguntas y desafíos. ¿Quién no quiere sentirse escuchado y parte de una comunidad? Incentivar su participación con elementos que inviten a opinar y a compartir.

Ser constante y relevante

Marcar la diferencia. Publicar de forma regular y mantener las publicaciones alineadas con las tendencias del momento. Utilizar hashtags actuales y sumarse a conversaciones relevantes. Los internautas bien saben apreciar a las marcas que están al día y son parte de lo que ocurre a su alrededor.

Para Somos Peces Voladores su objetivo es el de los otros. Por eso ofrecen un servicio integral de gestión de redes sociales para que se pueda alcanzar el target. Desde la creación de contenido hasta la interacción con la comunidad, pasando por mantener una presencia sólida de la marca en todas las redes sociales que encajen con el negocio.

Más información o entrevistas:

Jose Ángel Cano

hola@somospecesvoladores.com