«Si les gusta la pintura u otra rama del arte, el primer paso es intentarlo y seguir avanzando»

¿Cómo podrías describir a Stanley Banegas?

Es una persona muy curiosa sobre cómo funcionan las cosas, apasionada por el arte y sus ramas principalmente la pintura y la música; alguien que busca todos los días aprender algo nuevo y que lucha por cumplir su meta de dejar una huella en su ciudad, su país y en el mundo por que como podría dejar una huella en el mundo sin dejar una huella en mi país.

¿Nos podrías contar cuáles son los orígenes de Stanley Banegas?

Nací en la ciudad de El Progreso, Yoro, en Honduras, en una pequeña colonia de dicha ciudad; fui criado principalmente por mis abuelos Lorenzo Edgardo Alvarenga Hernández y Reyna Eva Banegas y mi madre Ingris Yamileth Alvarenga Banegas.

¿Cuál es la formación académica y artística de Stanley Banegas?

En mi infancia estuve en la Escuela Panchame en donde realice primer y segundo grado, luego en el Centro de Educación Básica dos de Marzo en donde realice mis estudios de tercero a séptimo grado, continúe mi ciclo básico y me gradué de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Ciencias y Humanidades en el prestigioso Instituto Oficial Perla Del Ulúa.

¿Cómo surge el amor por el pincel y la pintura en Stanley Banegas?

De niño un día mi madre me compró un cuaderno, me encantaba la portada, pero no podía dibujarla, entonces vi a mi madre dibujando la portada y me quedé asombrado. Desde entonces empecé a hacer lo mismo; a dibujar todo lo que observaba e imaginaba.



¿Por qué te decidiste a dedicar tu tiempo enteramente a la pintura?

Siento que al no ser un trabajo tan común como lo es uno profesional, es más interesante a nivel personal, porque puedo conectarme con ese lienzo y expresar mis ideas y pensamientos por ejemplo; cuando pinto no pienso si no que me guio por lo que siento, actualmente no me dedico solo a la pintura también soy músico y también he participado en varias bandas dentro y fuera de la ciudad y estoy activo en una que se llama Utopía; el tema de la música me influyo bastante en mi estilo personal en la pintura, uniendo las dos perspectivas de las cosas.

¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a este oficio de pintar de manera catártica?

Desde niño me gustaba pintar pero empecé ya en el medio artístico hace cuatro años aproximadamente con otros colegas artistas dentro y fuera de la ciudad de quienes aprendí muchas cosas.

Recientemente has estado trabajando en varias exposiciones de tus cuadros. ¿Nos podrías describir las sensaciones que tienes ahora que tus obras han visto la luz?

Es una sensación muy satisfactoria saber que ese trabajo y esfuerzo de ese niño que solo quería pintar y dibujar esté expuesto en un museo o un evento con colegas artistas; me siento muy orgulloso y creo que ese niño también.

¿Cuáles son las expresiones artísticas que cultiva en su obra Stanley Banegas?

Mayormente la fotografía y últimamente la escultura son las que me ayudan a capturar los elementos importantes, luego lo hago más a mi interpretación tomando en cuenta las herramientas anteriores.

¿Podríamos decir que en sus cuadros usted refleja realidades personales o alternas?

Se podría decir que son realidades personales ya que me gusta pintar las cultura y la tradición tanto del país como de varios grupos étnicos y los interpreto con mis emociones y demás pensamientos, a veces experiencias que he vivido acerca del tema que estoy pintando.

¿Sus cuadros están influenciados por la obra de otros pintores? ¿Cuáles son y por qué lo inspiran?

No soy un pintor académico, pero en un futuro aspiro a serlo, y no conozco muchos pintores, pero hay dos principales que son mis influencias en sus trabajos, acerca del movimiento y dinámica por ejemplo me gusta el trabajo de Miguel Ángel y sobre expresiones luces y sombras me quedo con Caravaggio ya que siempre me han gustado su obra, pero no quería imitarlos, ni que me dijeran que lo mío era una copia de su trabajo ya que mi manera de pintar no es tan técnica como la de ellos, podría decir que la mía surge por mucho desde la experiencia personal.

¿Qué decirle a los jóvenes que están afuera e intentan hacer un sendero en la pintura?

Si les gusta la pintura y otra rama del arte, el primer paso es intentarlo y seguir avanzando, yo estoy seguro que habrán muchas personas que los apoyen, tanto colegas de la comunidad y el público, obviamente existen otras personas que no les gustará tu trabajo, sentirás como que no avanzas, aunque si lo estás haciendo, pero siempre sigue adelante, porque la vida es un libro de anécdotas, experiencias, recuerdos y es mejor saber el hecho de que lo intentaste y lo sigues haciendo a vivir arrepentido por no hacerlo. Al final del día, me queda esa grata sensación de que no tenemos nada que perder.

¿Qué cree Stanley Banegas que el arte y la pintura pueden aportar a las juventudes?

Como todas las ramas del arte dan una perspectiva diferente del mundo y la realidad a la persona que desempeña esas ramas, la pintura siento que aporta a ser más comprensivos y más observadores, te enseña a apreciar las cosas por más diminutas o grandes que sean, aprendes el sentimiento y la psicología de diversos temas.

¿Qué espera transmitir con sus cuadros y los misterios que envuelven su pintura?

Lo que trato de transmitir con mis trabajo es la seguridad de que la persona, tenga una conexión profunda con la obra que plasmo en el instante que la observé y también quiero que sienta esos sentimientos de dicha obra.

Estos últimos años han sido difíciles para quienes están en el arte y la cultura. ¿Cómo cree usted que podríamos desde el arte, la pintura y la comunidad ayudar para que esta situación mejore?

Desconozco algunas cosas sobre el funcionamiento de varias organizaciones, pero creo que se deberían reunir los artistas a nivel de la ciudad y nacional para dar propuestas y realizar proyectos que puedan ayudarlos a hacer realidad sus metas y que estas sirvan para el desarrollo de las expresiones artísticas.

¿Crees que en Honduras la sociedad y las autoridades están comprometidas para potenciar intelectualmente a las juventudes?

Sobre la sociedad y las autoridades no podría dar una opinión, lo que sé; es que actualmente muchas organizaciones están impulsando a los jóvenes a nivel académico y, a nivel artístico. Un claro ejemplo son las Casas de la Cultura que sin duda, necesitan más apoyo.

¿Cuál es la visión que tiene de la pintura luego de sentir en carne propia la imaginación?

Para mí la pintura es una mezcla de muchas cosas en cuestión, en teoría lo considero como tus herramientas. Para mí, la pintura es una manera de libertad, siempre tomando en cuenta que dichas herramientas te ayudan a plasmar eso que quieres en el lienzo, pero a nivel de la obra; consiste en ser libre desde el lienzo con tus pinceles y demás materiales, ser libre de dar el mensaje; que está en tu interior hacia el exterior a través de los cuadros y los lienzos.



¿En alguna ocasión pensó en renunciar a la pintura y al pincel y dedicarse a otra actividad? Como todos pase un tiempo en donde no quería levantar otra vez un pincel ya que sentía que no avanzaba, entonces decidí aprender otras ramas del arte y explorar esos otros mundos para luego, volver a los pinceles y reflexionar sobre volver a pintar pero, en esta ocasión; con una visión diferente de las cosas gracias a dichas ramas del arte.

Ahora mismo, usted ha emprendido un nuevo camino en el quehacer artístico global. ¿Cómo ha sentido el recibimiento de sus obras en la comunidad y en Honduras?

Para mí es un honor que reciban mis obras tanto la comunidad artística y el público en general; ver sus reacciones y sus comentarios me hace sentir orgulloso y me da fuerza para seguir en este oficio.

Algunas palabras que te gustaría dedicar o comentar a la comunidad de España e Hispanoamérica

Espero un día poder compartir y exponer mi trabajo junto a ustedes en el extranjero y con la comunidad artística de cada país. Me gustaría conocerlos a todos, para compartir y, por supuesto; conocer su cultura, su arte, sus costumbres y también sus raíces y lo que de alguna manera nos une.

Aprovecho también para agradecer a Dios por estas oportunidades, a mis abuelos y mi madre que siempre me ha apoyado, mis colegas artistas dentro y fuera de la ciudad, al equipo de la organización juvenil «Contra Cultura» a los organizadores de «Papelotes Gigantes» y «Chimeneas Gigantes» que son proyectos con personas con las que se puede aprender y compartir experiencias, también a quienes han sido mis maestros en este medio, tanto en la música como en la pintura, agradeciendo por supuesto, a todo el equipo que me brindó la oportunidad de realizar esta nota y me permitió contar un poco de mi historia artística, que recién estoy empezando a escribir, pero estoy seguro llegará muy lejos.