El europeo de Macedonia de Match Race, bien vale un diente

Del 28 al 31 de agosto, el majestuoso Lago Ohrid en Macedonia del Norte se convirtió en el escenario de una competición náutica que dejó huella en el corazón de todos los asistentes. Imaginar un entorno de ensueño: un lago cristalino rodeado por imponentes montañas, con la ciudad de Ohrid, rica en historia, descansando serenamente en sus orillas. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, se llenó de emoción y energía cuando los mejores equipos de vela de Europa se dieron cita para el Ohrid Match Race 2024, una parada clave en el European Match Race Tour.

Organizada por los clubes de vela "Match Race Club" de Ohrid y "Nov Veter" de Skopje, esta regata marcó un hito en la historia deportiva de Macedonia, siendo la primera vez que se llevaba a cabo un evento de vela de élite en el país. La expectación era alta, y la realidad no defraudó. Ocho equipos provenientes de Macedonia, España, Grecia, Polonia y Francia se prepararon para demostrar su destreza en el agua. Cada equipo estaba compuesto por cuatro o cinco miembros, lo que sumó un total de 32 competidores que, durante tres días, vivieron una experiencia inolvidable.

El ambiente en Ohrid durante esos días era electrizante. La regata no solo atrajo a los competidores, sino también a numerosos aficionados y turistas que se acercaron a disfrutar de la competición y de la belleza natural del lugar. El lago Ohrid, a 700 metros de altitud, ofrecía condiciones ideales para la navegación, con un viento constante que permitía que las embarcaciones mostraran todo su potencial. La ciudad de Ohrid, con su encanto histórico y su vibrante vida cultural, ofreció un telón de fondo perfecto para este evento internacional.

El formato de la competición fue un "round-robin", donde todos los equipos se enfrentaron entre sí en una serie de emocionantes duelos. Desde el primer día, se pudo sentir la tensión y la competencia entre los equipos. Cada uno de ellos tenía algo que demostrar, y todos estaban decididos a llevarse la victoria. Sin embargo, fue el equipo griego el que se destacó desde el inicio, mostrando una superioridad técnica que les permitió dominar en la primera jornada.

El campo de regatas se montó frente a la antigua piscina del Hotel Palace, un lugar emblemático que se convirtió en el centro de operaciones del evento. Allí, se instaló la zona oficial de fanáticos, un espacio donde los aficionados podían seguir de cerca las carreras y compartir sus experiencias con otros entusiastas de la vela. Fue un punto de encuentro donde se respiraba camaradería y pasión por este deporte, y donde muchos marineros aprovecharon para intercambiar conocimientos y técnicas, contribuyendo así a la promoción de la vela en Macedonia.

En la última jornada, la tensión estaba en su punto más alto. Los equipos luchaban no solo por la victoria, sino también por el honor de representar a sus países en una competición tan prestigiosa. Al final, fue el equipo francés, liderado por Timotte Paulette, quien se llevó el primer lugar, derrotando a su compatriota Beno Dijou en una final que mantuvo a todos al borde de sus asientos. El tercer lugar fue para Jordanis Boutcellioglu, de Grecia, quien demostró una gran habilidad táctica a lo largo de la competición.

Entre los equipos destacados estaba el Cigarrán Sailing Team, Cuyos mecenas son Cigarran Abogados, Piensos Lenda y Torre de Nuñez, Un equipo español que llegó a Ohrid, la primera vez que un equipo español participaba en este escenario, con una sólida reputación y un hambre insaciable de victoria. Liderados por José Cigarrán, el equipo estaba formado por Oscar Comesaña, un veterano con un historial impresionante; Manuel Martínez, un estratega nato; y César López, un competidor incansable. Este equipo tenía todo lo necesario para dejar una marca en la competición, y así lo hicieron, a pesar de enfrentar un desafío inesperado.

El Cigarrán Sailing Team comenzó fuerte, mostrando su experiencia y habilidad en cada duelo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante el enfrentamiento número 11, un desafortunado accidente cambió el curso de su participación. José Cigarrán, el patrón del equipo, sufrió un golpe en la cara con la botavara, lo que le causó una herida en el labio y la pérdida de un diente. A pesar del dolor, Cigarrán intentó seguir adelante, pero finalmente fue trasladado al hospital, donde tuvieron que suturar la herida. Esta lesión obligó al equipo a retirarse de la competición, justo cuando estaban en una posición favorable, con un 50% victorias en los enfrentamientos disputados.

La retirada del Cigarrán Sailing Team fue un golpe duro para el equipo, pero también fue un recordatorio de los riesgos que conlleva este deporte. Sin embargo, su participación en el Ohrid Match Race 2024 no fue en vano. A pesar del desafortunado incidente, el equipo demostró su capacidad para competir al más alto nivel y dejó una impresión duradera en todos los que tuvieron la oportunidad de verlos en acción.

La exitosa organización de la "European Match Race Cup - Ohrid 2024" ha puesto a Macedonia y el lago Ohrid en el mapa del mundo de la vela. Los organizadores no solo lograron llevar a cabo un evento de clase mundial, sino que también lograron crear una atmósfera de camaradería y amor por la vela que seguramente inspirará a futuros competidores y eventos en la región. Agradecieron a todos los clubes de vela, voluntarios, organizaciones, el gobierno local y socios por el apoyo brindado, lo que hizo posible este evento memorable.

El éxito del evento fue tan rotundo que la organización ya se ha puesto en marcha para preparar el Match Race 2025. Con la ambición de superar incluso las altas expectativas establecidas este año, los organizadores están comprometidos a hacer que la próxima edición sea aún más espectacular, atrayendo a más equipos internacionales y consolidando al Lago Ohrid como un destino obligado en el calendario de la vela. El entusiasmo generado por esta primera edición ha creado un impulso que promete convertir a Macedonia del Norte en un epicentro de la vela en los años venideros.

El Ohrid Match Race 2024 no solo fue una competición de vela; fue una celebración del deporte, de la historia, y de la belleza natural de Macedonia del Norte. Para todos los que participaron y asistieron, fue una experiencia que difícilmente olvidarán. La combinación de la competencia de élite, el impresionante entorno del lago Ohrid, y la hospitalidad de la ciudad, hicieron de este evento un verdadero éxito. Y aunque el Cigarrán Sailing Team no pudo terminar la competición como esperaban, su espíritu de lucha y dedicación quedaron claros para todos. Ahora, solo queda esperar que esta regata se convierta en una tradición anual, atrayendo a más equipos y espectadores de todo el mundo, y que Macedonia siga brillando en el mapa del deporte mundial. Para ver el vídeo hacer clic aquí: www.youtu.be/SBQmfKx56BY