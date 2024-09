Canet d'en Berenguer; Un ejemplo de transición verde con energía geotérmica

El municipio de Canet d’en Berenguer, situado en la costa levantina, ha alcanzado la fase final de la instalación geotérmica de anillo cerrado DCL GEONERGY que será fundamental para su transición verde. Esta instalación, ubicada en el complejo municipal de la piscina cubierta, permitirá que todo el consumo energético del edificio provenga de fuentes renovables, eliminando la dependencia de combustibles fósiles y marcando un precedente en sostenibilidad.

El corazón del proyecto: La sonda geotérmica DCL En la imagen adjunta se puede observar la introducción de la sonda geotérmica de anillo cerrado DCL en una de las perforaciones realizadas. Esta sonda será clave para captar la energía térmica del subsuelo que el edificio necesita, tanto para la calefacción del vaso de la piscina como para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria (ACS). La tecnología geotérmica de anillo cerrado DCL GEOENERGY, permite aprovechar el calor natural de la Tierra de forma continua y sostenible, proporcionando energía de manera eficiente a lo largo del año.

Ventajas de los sistemas geotérmicos Los sistemas de captación de energía geotérmica y su almacenamiento en el subsuelo ofrecen importantes ventajas, que destacan tanto en términos de sostenibilidad como de eficiencia:

Eficiencia Energética: Los sistemas geotérmicos aprovechan el calor constante del subsuelo para producir energía térmica, lo que los convierte en una opción altamente eficiente para cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración durante todo el año.

Bajo Impacto Ambiental: Este tipo de sistemas tiene un impacto ambiental muy reducido, ya que no emiten gases de efecto invernadero ni contaminan el aire. Además, las perforaciones necesarias para la instalación, como se observa en el proyecto de Canet d’en Berenguer, son mínimas y no afectan significativamente el entorno.

Reducción de Costos a Largo Plazo: Aunque la instalación inicial de los sistemas geotérmicos puede suponer una inversión, a largo plazo estos sistemas reducen significativamente los costos operativos gracias a su bajo consumo de energía y su bajo mantenimiento.

Fuente de Energía Inagotable: A diferencia de los combustibles fósiles, la energía geotérmica es prácticamente inagotable y está disponible de forma continua, independientemente de las condiciones climáticas externas. Esto asegura una fuente confiable de energía para el municipio, sin interrupciones.

Independencia Energética: Canet d’en Berenguer está dando un paso importante hacia la independencia energética al eliminar la dependencia de fuentes de energía no renovables. Al cubrir el 100% la demanda de la piscina cubierta con energía renovable, el municipio se posiciona como líder en la lucha contra el cambio climático consiguiendo ahorros de coste de explotación de eta instalación muy importantes.

Además, los ahorros conseguidos con el uso de energía renovable permitirán a la corporación municipal obtener certificados de ahorro energético CAES, lo que puede suponer una ventaja económica muy importante para las arcas municipales.

Un modelo para el futuro El proyecto de energía geotérmica en Canet d’en Berenguer es un ejemplo de cómo los municipios pueden liderar la transición hacia un futuro más sostenible. Al apostar por soluciones energéticas limpias como la geotermia, no solo se reduce la huella de carbono, sino que también se sientan las bases para un futuro en el que la energía renovable sea la norma. Este modelo es replicable en otras ciudades que busquen reducir su impacto ambiental y aumentar su eficiencia energética.