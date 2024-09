Las ruedas nuevas y baratas proporcionan mayor seguridad y estabilidad a largo plazo

En los últimos años, los repuestos para vehículos han aumentado de forma exponencial y el caso de las cubiertas no es una excepción. Por esta razón, los conductores empezaron a ver con buenos ojos la compra de ruedas segunda mano.

Ante esta realidad, desde Neumáticos Porpoco insisten en que resulta fundamental adquirir ruedas totalmente nuevas y de máxima calidad, de lo contrario crecen los riesgos de sufrir accidentes en las carreteras.

Los riesgos de adquirir ruedas segunda mano A la hora de cambiar cubiertas resulta primordial tener en cuenta una serie de factores, siendo uno de los más importantes la calidad del material que se adquiere. También resulta clave la durabilidad y por supuesto el tipo de marca que se está comprando.

Además, es fundamental comprender que si se opta por ruedas segunda mano, hay que saber que en estos casos los conductores no logran conocer la procedencia del neumático y la seguridad que proporciona es mucho menor a la que garantizan las cubiertas 100 % nuevas.

Entre los riesgos de elegir ruedas segunda mano por sobre las nuevas de fábrica, está la posibilidad de comprar neumáticos muy antiguos que se dañan rápidamente, las deformidades que pueden generar accidentes graves en carreteras, y también la problemática de no están amparadas por ninguna ley, es decir que en el caso de vivir una mala experiencia con un vendedor, la persona no podrá reclamar los daños y perjuicios ante ningún organismo.

Atento a estas dificultades, el equipo de profesionales de Neumáticos Porpoco recomiendan invertir en ruedas sin uso, poniendo atención en la trayectoria de la marca, la resistencia, y la rápida adaptación de la cubierta a distintas superficies (tierra, cemento, montaña).

La diferencia de comprar ruedas nuevas y baratas por sobre las ruedas segunda mano Todavía existen conductores que con el objetivo de reducir costes deciden comprar ruedas segunda mano antes que elegir cubiertas sin uso. Pero esta decisión puede provocar serios problemas para el conductor y también para su familia, ya que crecen las posibilidades de sufrir una rotura o un accidente en medio de un viaje.

Al ver que estas situaciones representan un peligro de vida claro para cientos de personas, desde Neumáticos Porpoco decidieron actuar en consecuencia y lanzar una serie de promociones para que cualquier trabajador o estudiante pueda comprar cubiertas nuevas, baratas y de alta calidad.

La empresa no busca únicamente comercializar sus productos, sino también contribuir en la reducción de accidentes de tránsito que se producen por llevar ruedas segunda mano en mal estado. Con este mensaje, Neumáticos Porpoco busca reflexionar sobre la importancia de priorizar la calidad y las primeras marcas a la hora de comprar cubiertas. De esta manera, los viajes en carretera son más seguros y tranquilos.