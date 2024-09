Horno compacto Minijet de Bonnet, con todo el potencial de los grandes hoteles

Con el objetivo de adaptarse a las distintas necesidades de cada cocina industrial, manteniendo todas las prestaciones de cocción de los hornos combinados, BONNET desarrolla su pequeño gran horno compacto Minijet. El primer horno compacto combinado construido con la más alta calidad del mercado.

Al ser un horno combinado ofrece a las cocinas profesionales un excelente rendimiento y calidad de cocción, además de una gran rapidez durante todas las producciones que se necesiten a lo largo del día.

IHS Tecnológicos, distribuidor de BONNET en España, comercializa este pequeño gran horno compacto que se adapta a las necesidades de cada cocina profesional.

El horno combinado Minijet, es el más compacto del mercado y está disponible en modelo monofásico de 220 V A veces, encontrar un espacio dónde colocar un horno se hace muy complicado. Sin embargo, gracias a las reducidas dimensiones del horno compacto Minijet de BONNET, permite su instalación en casi cualquier lugar de un negocio de hostelería, ya sea una cocina de restaurante, una instalación de servicio de habitaciones, un mostrador de servicio de restaurante de empresa, etc.

Así, el Horno compacto Minijet es la solución ideal para los espacios reducidos o en los que no hay conexión de luz trifásica. La experiencia ha demostrado que en el momento en que el horno compacto Minijet de Bonnet entra en una cocina industrial, se maximiza la capacidad de producción.

Con sus mínimas dimensiones de 52,5 cm de ancho, permite ahorrar hasta 40 cm de espacio que se podrá aprovechar como espacio para trabajar.

El horno compacto Minijet tiene hasta 12 niveles disponibles para realizar las preparaciones de la semana. Durante la preparación permite:

Pastelería vienesa: 60 piezas por cocción.

Merengues: 12 platos por cocción.

Roastbeef: 6 piezas por cocción.

Durante el servicio

Aves: 12 Pollos por hora

Brócoli fresco: 10 kg cada 10 minutos

Gratin dauphinois: 160 porciones por hora

Carne en salsa a baja temperatura: 10 kg por ciclo

El Horno compacto Minijet, es extraordinariamente Rápido. Su interfaz rápida e intuitiva VisioPAD®, desarrollada por BONNET, facilita aún más el trabajo en las cocinas industriales. En una sola pantalla, VisioPAD® brinda el acceso a todas las funciones necesarias en el día a día. Funciones tan prácticas como la ventilación reducida, la humedad, el control de ventilación y la temperatura de mantenimiento, todo sin necesidad de cambiar de menú.

Para asegurar la trazabilidad de la producción diaria, un puerto USB disponible en Minijet permite hacer una copia de seguridad de todos los datos recopilados durante la noche o cuando se apagó.

Gracias al código de colores, VisioPAD ® permite saber en qué etapa de su cocción se encuentra. Además, el programa VisioPAD ® incluye18 programas de cocción instalados de serie para resultados idénticos todos los días en las preparaciones.

Enfriamiento rápido de Minijet, pasando de 200 °C a 80 °C en 2 minutos. Durante la preparación, el enfriamiento rápido con la puerta cerrada permite combinar la fase de dorado y la cocción a baja temperatura en menos tiempo y de forma totalmente automática, sin ninguna intervención por parte del personal. Esta técnica de cocción mejora la frescura y la humedad de los alimentos cocinados sin necesidad de vigilancia.

¡Además, el enfriamiento en el horno compacto Minijet se realiza automáticamente con la puerta cerrada! Los humos no se vierten por la cocina, ya que toda la grasa y los vapores son capturados por el dosel.

Permite un servicio increíblemente ágil. La velocidad con la que reacciona el horno compacto Minijet lo convierte en un verdadero aliado durante el servicio más intensivo.

El descenso de temperatura tras la apertura de la puerta se compensa en unos segundos y el ambiente interior (húmedo/seco) se realiza en un instante.

Se consigue ahorrar mucho tiempo: hasta un 15% durante la preparación, un 5% en el servicio y hasta un 75% en la limpieza.

Horno compacto Minijet, más Preciso El ventilador de inversión automática y la circulación de aire en la cavidad están calculados para garantizar resultados uniformes para todos los platos.

Así, todos los comensales disfrutarán de preparaciones deliciosas con la misma calidad, el mismo aspecto y la misma textura en cada uno de los platos.

Aporta frescura extra a las preparaciones. Al incorporar la tecnología AirDry+ que utiliza el modo de aire caliente, el horno compacto Minijet garantiza que los alimentos cocinados se secarán de forma rápida y eficaz con una sola manipulación.

Así, obtiene un alimento más crujiente en menos tiempo. Ya sean carnes, dulces, hojaldres, frutas, etc. AirDry+ ofrece múltiples posibilidades: mejorar el dorado de carnes, secar productos, mejorar el crocante de los hojaldres o choux, etc.

Añade valor a las cocinas profesionales. Además, el horno compacto Minijet utiliza la tecnología CoreControl® ya probada en los hornos de BONNET Equajet y Precijet. Gracias a esta tecnología adaptará su potencia calorífica en función de la carga del horno y siempre en tiempo real.

El horno combinado Minijet detecta el aumento de temperatura, así evita picos que provocan una sobrecocción.

Una vez que alcanza la temperatura establecida, Minijet solo usa un 30% potencia para garantizar una cocción perfecta.

Además, permite utilizar la sonda corazón extraíble multipunto que garantiza una cocción con total tranquilidad en cuanto a seguridad alimentaria.

Total Autolimpieza El horno compacto Minijet es el primer horno compacto que equipa de serie un sistema de limpieza automático que no requiere manipulación. Minijet es autónomo, ajustando la intensidad de limpieza. La cavidad se calienta a la temperatura ideal, el químico se rocía automáticamente en la cavidad y al final del ciclo se enjuaga, de modo que Minijet no requiere detergente especial para que cada cliente elija el que desee comprar.

Es recomendable utilizar la función de enjuague automático después de cocinar productos salados. Tan solo 3 minutos son suficientes para eliminar las partículas más grandes.

En la fase de lavado, comparado con un horno estándar, Minijet ahorra hasta un 12% en agua y un 84% en energía.

El horno compacto que respeta el medio ambiente BONNET, junto con BUREAU VERITAS CODDE, ha estudiado el ciclo de vida de la gama Minijet, desde la extracción de recursos naturales hasta su eventual reciclaje.

Este estudio ha permitido identificar las etapas que más energía consumen. Así como durante las fases de limpieza, Minijet reduce su consumo de agua y energía.

El control del calor mediante la tecnología CoreControl® permite que Minijet suavice los picos de temperatura y funcione automáticamente a potencia reducida.

Esto supone importantes ahorros reales todos los días.

BONNET se compromete a ofrecer siempre maquinaria con el máximo respeto por el medio ambiente.