El Mercado del juguete de Madrid vuelve al centro comercial Plaza Loranca 2 de Fuenlabrada este 14 de septiembre

El Centro Comercial Plaza Loranca 2 se prepara este próximo 14 de septiembre para dar inicio a una nueva temporada (2024- 2025) de coleccionismo.

Este año, el evento no solo marca el comienzo de una temporada más, sino que también celebra su 18º aniversario.

Esta es una feria que se realiza los segundos sábados de mes en Fuenlabrada y se ha convertido en un referente para los aficionados al coleccionismo de la zona sur de Madrid, aunque es bien sabido que la visitan coleccionistas de toda la Comunidad de Madrid e incluso de toda España.

Desde su primera edición, la feria de coleccionismo de Plaza Loranca 2 ha atraído a miles de visitantes, consolidándose como un punto de encuentro para los apasionados del Lego, el Playmobil, las muñecas, la figura de acción, los Funkos o el juguete antiguo entre otros coleccionables. También esta temporada contará con varios stands de 3D, donde además de encontrar piezas espectaculares, se podrán encargar para su fabricación accesorios o piezas que ya no se encuentran o están descatalogadas.

Este aniversario especial promete ser aún más memorable, con una amplia gama de expositores y actividades para todas las edades.

"Cumplir 18 años es un hito importante para nosotros", declaró Antonio Montana portavoz del Mercado del juguete de Madrid. "Este evento no solo ha crecido en tamaño y popularidad, sino que ha mantenido viva la pasión por el coleccionismo en esta comunidad. Invitamos a todos a unirse a esta celebración especial".

La feria estará abierta al público los segundos sábados de mes con acceso y parking gratuitos. ¡No perder la oportunidad de ser parte de esta celebración única!

Las ferias fijas habituales se llevarán a cabo en tres ubicaciones clave:

Centro Comercial Plaza de Aluche: Los primeros sábados de cada mes, excepto agosto.

Centro Comercial Plaza Loranca 2: Los segundos sábados de cada mes excepto agosto.

Mercado las Ventas: terceros sábados de mes excepto julio y agosto

Centro Comercial Valdebernardo: Los últimos sábados de cada mes, excepto julio y agosto.

Desde su inicio en 2007, el Mercado del Juguete de Madrid se ha convertido en un elemento destacado del calendario nacional de eventos relacionados con el juguete. Ofrece una oportunidad tanto para coleccionistas como para familias de pasar un día agradable y lleno de entretenimiento en un ambiente acogedor y amigable.

Para obtener más información sobre este emocionante evento, visitar el sitio web oficial en www.juguetedemadrid.es y mantenerse al tanto de las últimas novedades siguiendo las redes sociales.

DETALLES DEL EVENTO EN FUENLABRADA:

Fecha: 14 septiembre

Lugar: Centro Comercial Plaza Loranca 2,

Avenida Pablo Iglesias 17, Fuenlabrada, Madrid.

Horario de feria: De 10:00 a 20:30 horas

Entrada y parking: Gratuitos

CÓMO LLEGAR:

Metro: Parada Loranca

Autobús: Líneas L493, L1, L525, L526, L4, L5, L527

Contacto de Prensa: Antonio Montana

Info@juguetedemadrid.es