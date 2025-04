Estas son las garantías de asistencia de debería tener el seguro multirriesgo de un negocio

La gestión de un negocio o local comercial conlleva múltiples responsabilidades, muchas de ellas sujetas a riesgos imprevisibles que pueden interferir en la continuidad de la actividad. Desde incidencias técnicas hasta conflictos legales o problemas derivados de la infraestructura pueden ser algunos de estos riesgos a tener en cuenta. Por eso, disponer de un seguro multirriesgo completo es imprescindible a la hora de proteger tanto los activos materiales como los intereses operativos del negocio.

En este contexto, las coberturas de asistencia juegan un papel fundamental y deben ser valoradas con detenimiento a la hora de contratar un seguro multirriesgo verdaderamente útil.

Frente a una oferta cada vez más diversificada, existen cuatro grandes bloques de asistencia que deberían estar presentes en cualquier póliza multirriesgo orientada a profesionales o autónomos: jurídica, técnica, informática y de mantenimiento. La inclusión de estas coberturas no solo garantiza una mayor protección ante imprevistos, sino que permite resolver con agilidad situaciones que, de no abordarse a tiempo, pueden acarrear pérdidas económicas y operativas.

Asistencia jurídica, técnica y tecnológica: pilares clave del seguro de negocios Una de las coberturas más relevantes es la asistencia jurídica complementaria. Un servicio de este tipo debe ofrecer respaldo legal en situaciones extrajudiciales y conflictos frecuentes en el entorno comercial. Entre las garantías básicas se encuentran el asesoramiento telefónico 24 horas para urgencias legales, la redacción y revisión de documentos extrajudiciales, la asistencia de un abogado de cabecera, la defensa en litigios laborales individuales, la recuperación de impagos, la defensa tributaria y la cobertura en conflictos derivados de ventas online. Se trata de un conjunto de herramientas legales diseñado para respaldar al asegurado ante situaciones complejas sin necesidad de recurrir inmediatamente a procesos judiciales.

Por otro lado, la asistencia en el local ante urgencias es otro componente esencial. Servicios como cerrajería, cristalería, electricidad o fontanería deben poder activarse de forma inmediata para evitar interrupciones en la actividad diaria del negocio. En el ámbito digital, la asistencia tecnológica e informática cubre necesidades cada vez más comunes. Problemas en equipos, pérdida de datos o dificultades técnicas pueden afectar directamente a la gestión y a la comunicación con los clientes. Un buen seguro con cobertura informática debería incluir asistencia remota, intervención técnica a domicilio y recuperación de datos, asegurando así la funcionalidad de los sistemas del negocio.

El servicio manitas: una ventaja diferencial en el seguro multirriesgo Dentro de las coberturas más valoradas por los autónomos y pequeñas empresas dueñas de negocios se encuentra el servicio de manitas. Esta asistencia permite resolver tareas de mantenimiento menores que, aunque no urgentes, son esenciales para el correcto funcionamiento del espacio comercial. Entre los servicios habituales destacan la sustitución de grifos y válvulas, cambio de mecanismos de cisterna, sustitución de enchufes o interruptores, ajuste de cierres y puertas, instalación de cerraduras, montaje de muebles y sustitución de persianas.

En relación con esto, el seguro con servicio de manitas que ofrece Línea Directa con su seguro Multirriesgo Negocios incorpora ventajas adicionales, como la cobertura del coste de desplazamiento, las tres primeras horas de mano de obra y los materiales auxiliares hasta un valor de 300 euros. Esta cobertura no solo aporta comodidad y ahorro, sino también seguridad operativa, ya que permite abordar tareas de mantenimiento de forma periódica sin asumir costes adicionales imprevistos.

En un contexto de alta exigencia para autónomos y pequeñas empresas, el seguro multirriesgo con garantías de asistencia integrales se posiciona como una herramienta estratégica.