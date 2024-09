La facturación electrónica se acelera con el software Gestor PetShop

La facturación electrónica se está convirtiendo en una realidad ineludible para empresas de todos los sectores y el mundo de las tiendas de mascotas no es la excepción. A medida que 2025 se acerca, la implementación de la factura electrónica será obligatoria para un mayor número de empresas en España, incluidas peluquerías caninas y tiendas de mascotas. En este contexto, Gestor PetShop como colaborador social con la Administración y proveedor de servicios, se posiciona como una herramienta ágil, de sencillo manejo e indispensable para ayudar a los propietarios de estos negocios a cumplir la nueva normativa de manera eficiente y sin complicaciones.

¿Por qué es importante la facturación electrónica? La facturación electrónica no solo es una exigencia legal, sino que también aporta numerosos beneficios a las empresas, como la reducción de costes operativos, una mayor seguridad en las transacciones y una mejor gestión de la información financiera. La obligatoriedad de la factura electrónica en 2025 busca estandarizar y modernizar los procesos de facturación, al tiempo que facilita el control fiscal y la lucha contra el fraude.

Para las tiendas de mascotas y peluquerías caninas, que manejan múltiples transacciones diarias, desde la venta de productos hasta servicios como el grooming, adaptarse a este cambio es crucial para mantener la eficiencia operativa y evitar sanciones legales.

Gestor PetShop, el aliado en la transición digital Gestor PetShop es un software de gestión integral especialmente diseñado para tiendas de mascotas y peluquerías caninas, por lo que su uso es muy cómodo, intuitivo, ágil y eficiente. Este software, tan fácil de manejar que permite ganar tiempo en el proceso de facturación, incluye funciones avanzadas para emisión y gestión de facturas electrónicas, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes.

Integración con otras funcionalidades del software El software se integra completamente con otras áreas de gestión, como control de inventario, gestión de citas, posibilidad de fijar recordatorios de servicios para clientes, mensajería, web-app para clientes cubriendo todas las necesidades en soportes, simplicidad y servicios. Esto crea un ecosistema donde todas las partes del negocio están conectadas, mejorando la coherencia y la eficacia general.

Simplificación del proceso de facturación Gestor PetShop automatiza el proceso de generación de facturas, lo que reduce el riesgo de errores y ahorra un tiempo valioso. Con unos pocos clics permite crear, enviar y almacenar facturas electrónicas que cumplen los requisitos legales.

Cumplimiento normativo garantizado El software se mantiene constantemente actualizado con las últimas normativas y regulaciones fiscales, garantizando que todas las facturas electrónicas cumplan los estándares exigidos por la ley. Esto da la tranquilidad de saber que el usuario siempre está al día con las obligaciones legales, sin preocuparse por los detalles técnicos.

Gestión centralizada de documentos Con Gestor PetShop, todas las facturas electrónicas se almacenan de manera segura, lo que facilita el acceso, la búsqueda y la auditoría de documentos cuando sea necesario. Esta centralización mejora la eficiencia operativa y garantiza que toda la documentación esté protegida y organizada.

Soporte técnico y formación personalizada La transición a la facturación electrónica puede ser un desafío, especialmente para quienes no están familiarizados con la tecnología. Por ello, Gestor PetShop ofrece soporte técnico especializado 24 h y formación de uso personalizado con horario de tienda de lunes a viernes para que adaptar fácilmente el negocio a este nuevo entorno digital.

¿Qué hacer para prepararse? Con la fecha límite de 2025 a la vista, es crucial que los propietarios de tiendas de mascotas y peluquerías caninas comiencen a prepararse ahora para la implementación de la factura electrónica. Estos son algunos pasos clave:

Evaluar el actual sistema de facturación: Es preciso determinar si el sistema actual está listo para manejar facturas electrónicas o si es preciso actualizarlo.

Adoptar un software de gestión compatible: La implementación de Gestor PetShop para asegurarse de que el negocio esté preparado para la transición.

Consultar con Gestor PetShop cualquier duda de forma gratuita: En caso de duda sobre la aplicación de las nuevas obligaciones fiscales al negocio, se pueden realizar consultas totalmente gratis para obtener orientación personalizada.

La transición a la facturación electrónica es un paso inevitable para las tiendas de mascotas y peluquerías caninas en España. Con Gestor PetShop, esta transición es manera sencilla y eficiente, garantizando que el negocio cumpla todas las obligaciones legales mientras mejoras la gestión y eficiencia operativa. No hay que esperar hasta el último momento, sino prepararse hoy para estar listo en 2025 de modo que el negocio cumpla la ley y prospere en la era digital.