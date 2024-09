Ventajas e inconvenientes de ser funcionario en España

Ser funcionario de carrera en España es una opción que muchas personas consideran ideal, dado que la calidad de vida que se asocia a este tipo de empleo es generalmente vista como inmejorable. A continuación, se presentan argumentos a favor y en contra de opositar y ser funcionario, con el fin de proporcionar una visión equilibrada que permita tomar una decisión informada. Este listado no sigue un orden sistemático, ya que para cada persona los pros y contras pueden tener un peso diferente.

Argumentos a favor de ser funcionario Existe una tranquilidad casi total de no ser despedido en caso de crisis o quiebra empresarial, dado que el Estado no puede quebrar ni cesar su actividad.

Es posible hacer planes a muy largo plazo, lo que permite tomar mejores decisiones vitales y financieras, como formar una familia o adquirir una vivienda mediante una hipoteca.

Los salarios en el sector público son, en promedio, un 20-30% superiores a los de sus equivalentes en el sector privado, lo cual representa una diferencia significativa a largo plazo.

Aunque las vacaciones y los permisos de maternidad son idénticos en ambos sectores, en el sector público existen permisos y licencias adicionales que no están disponibles para los trabajadores del sector privado. Además, no existe el temor a represalias por utilizar los días legalmente establecidos.

El número de horas trabajadas es respetado y suele ser menor en el sector público que en el privado, lo que permite disponer de más tiempo libre en el día a día.

En general, los superiores en el sector público no suelen presionar a sus subordinados para que trabajen más, ya que no suelen existir incentivos para ello.

La financiación para funcionarios suele ser más barata, dado que son considerados un colectivo de menor riesgo de impago por las entidades bancarias.

Existe la posibilidad de promocionar en otros organismos o departamentos, o dentro del mismo departamento, ya sea a través de la promoción interna o mediante concursos de méritos, lo que permite acceder a mejores salarios y condiciones. En cualquier caso, siempre se incrementa la antigüedad como complemento salarial.

En algunas administraciones, existen planes de acción social que cubren diversos gastos, como gafas o lentillas, ortodoncia, dependencia de familiares, jubilación, entre otros.

En algunas administraciones, los funcionarios pueden optar entre la sanidad pública o la sanidad privada a través de mutuas, lo que agiliza el acceso a especialistas o a intervenciones quirúrgicas en muchos casos.

Argumentos en contra de ser funcionario: Aprobar una oposición no es tarea fácil; se requiere tiempo, esfuerzo y un método confiable para tener éxito a medio plazo. Es recomendable analizar métodos específicos, como el que ofrece oposapiens.com/oposapiens-premium/, para preparar oposiciones tipo test.

Opositar implica un riesgo, ya que, en caso de no aprobar en la primera ocasión, el opositor acumulará conocimientos útiles en el ámbito de las oposiciones, pero de menor aplicabilidad en el sector privado.

Los salarios en el sector público tienen un límite máximo. A diferencia del sector privado, donde el salario suele estar vinculado al valor aportado al mercado, en el sector público existen topes salariales, lo que dificulta alcanzar grandes ingresos.

Trabajar en la administración puede conllevar, en determinado punto de la carrera, un estancamiento en términos de desarrollo y libertad para emprender nuevos proyectos o dedicarse a diferentes áreas.

Aprobar una oposición con una nota discreta y acceder a una administración con ámbito territorial amplio puede significar pasar algunos años en una ciudad distinta a la de residencia habitual, hasta conseguir los puntos necesarios para ganar un concurso y regresar a la localidad o provincia de origen.

Considerando todos estos factores, cada persona debe hacer un análisis cuidadoso para decidir si le conviene opositar y convertirse en funcionario de carrera. Muchas personas eligen este camino y disfrutan de una vida plena y satisfactoria, mientras que otras necesitan la acción y los incentivos que ofrece el mercado privado para sentirse realizadas. Ahora es el momento de decidir el futuro. En caso de optar por la función pública, oposapiens.com puede ser de gran ayuda para conseguir una plaza.