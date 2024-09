Meaters impulsa su famosa Smash Burger con la promoción de envío gratis y destaca su carne premium de Wagyu A5+

Meaters, la marca conocida por su famosa Smash Burger y sus cortes de carne premium, lanza una promoción de envíos gratis en pedidos de su categoría Burgers. La oferta tendrá vigencia del 6 al 13 de septiembre y, además de potenciar su famosa Smash Burger, la marca busca atrapar a los amantes de la carne con sus otras variedades "Angus" y "Meaters", esta última hecha con chuletones de vaca premium "Si eres amante de la buena carne y de las hamburgesas premium, no querrás perderte lo que viene". Meaters, la reconocida tienda online dedicada a la venta de cortes de carnes de alta calidad, ha lanzado una promoción de envíos gratis desde el 6 hasta el 13 de septiembre. Una oferta que aplica para todos los pedidos de la categoría Burgers de su tienda.



Para aprovechar esta promoción, los clientes únicamente deberán realizar un pedido mínimo de 28 €, una inversión que bien vale la pena para disfrutar de la alta calidad y el sabor único que ofrece Meaters. Dentro de su atractiva oferta de hamburguesas se encuentra su famosa Smash Burger, la Burger de Angus y la Burger Meaters hecha con los más finos chuletones de vaca premium.



'Enseña las carnes con los reyes de la Smash Burger', es el eslogan contundente que la marca ha escogido para dar a conocer su promoción. A través de publicaciones en redes sociales, Meaters busca atraer a todos aquellos amantes de la buena comida que buscan más que solo una comida rápida.



Sin embargo, detrás de Meaters hay mucho más que una marca de alimentos. Según palabras de Adriana López y Javier Rey, fundadores y jóvenes emprendedores apasionados de la carne "a los Meaters no nos vale cualquier carne ni a cualquier precio, solo nos conformamos con aquella que realmente es de calidad y garantiza una serie de principios básicos como el bienestar animal, la trazabilidad y procedencia, el corte y su preservación como producto de consumo".



Además de su promoción de envíos gratuitos en Burgers, Meaters se caracteriza por la venta de cortes de carne premium, destacando entre ellos la carne de Wagyu Japonés, siendo uno de los principales distribuidores del grado más alto de calificación del mismo, el Wagyu A5+.



Esta iniciativa de envíos gratuitos complementa la filosofía de Meaters de formar una comunidad de amantes de la carne que busca una experiencia gastronómica más allá del producto. Gracias a su larga tradición y experiencia en el negocio del despiece y la distribución de carne, Meaters promete a sus clientes un producto de calidad superior, perfecto para una reunión con amigos o para disfrutar de un excelente corte de carne sin salir de casa.



"No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única que triunfa entre los amantes de la carne y los profesionales de la restauración, únete a la comunidad de Meaters y disfruta de lo mejor que la carne puede ofrecer".