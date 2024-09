Moonjune Festival Toledo 2024: del 20 al 22 de septiembre en Guadamur

Tras dos exitosos festivales en 2002 (Jajce, Bosnia y Herzegovina) y en 2023 (Toledo, España), el tercer Encuentro Internacional de Música Progresiva MoonJune Festival 2024 tendrá lugar en la histórica ciudad de Guadamur, situada a tan solo 15 kilómetros de Toledo y se celebrará durante la semana de la Luna de la Cosecha (Harvest Moon).



Los conciertos se llevarán a cabo en el Auditorio Teatro Guadamur con capacidad para 300 personas los días 20, 21 y 22 de septiembre. La Fiesta de Bienvenida del 19 de septiembre se celebrará en Toledo en Castillo de San Servando, cuyo enclave será el cerro homónimo, situado en la ladera izquierda del río Tajo, ofreciendo una vista espectacular de la ciudad.



El cartel de artistas invitados de este año, destaca por la presencia de una leyenda absoluta del rock progresivo mundial y del jazz-fusión, Bill Bruford (no actuará), su compañero en los años de gloria de King Crimson , el violinista David Cross; si actuará con su banda integrada por: John Mitchell, un conocido veterano de la guitarra de rock progresivo; el pianista innovador suizo Nik Bärtsch; el dúo de estrellas del jazz-rock-fusión, el británico Gary Husband y el franco-vietnamita Nguyen Le.

Completan el cartel Beledo & His Friends Band (Uruguay, España, Indonesia), The Wrong Object (Bélgica), Quartet Diminished (Irán), Calabrese Reuter Dowerk (Itália, Alemania), Susan Clynes (Bélgica), Boris Savoldelli (Itália), Anton Roolaart (Paises Bajos Bajos), Anthony Garone (Estados Unidos) y el célebre periodista musical británico Sid Smith.

Jueves 19 de septiembre:

19:00 horas: Fiesta de bienvenida con actuaciones de Boris Savoldelli y Anton Roolaart. Dónde: Castillo de San Servando (Toledo) Entrada gratuita: Recepción VIP para compradores de los abonos de 3 días, artistas invitados, equipo, patrocinadores y autoridades locales.

Viernes 20 de septiembre:

17:00 horas: Apertura de puertas 18:00 horas: Mesa Redonda sobre King Crimson 1972-1974 con Bill Bruford, David Cross, Markus Reuter, Sid Smith 20:30 horas: Nik Bärtsch 21:45 horas: Beledo & His Friends Band con invitado especial Dewa Budjana Dónde: Teatro Auditorio de Guadamur (Guadamur) Entradas 35 euros

Sábado 21 de septiembre:

17:00 horas: Apertura de puertas 18:00 horas: Quartet Diminished 19:30 horas: Susan Clynes 19:45 horas: The Wrong Object 21:30 horas: Anthony Garone Failure To Fracture 21:45 horas: David Cross Band Plays King Crimson 1972-1974 Dónde: Teatro Auditorio de Guadamur (Guadamur) Entradas 35 euros

Domingo 22 de septiembre:

11:00 horas: Encuentro con Bill Bruford [Sesión de fotos y autógrafos] - Lugar por confirmar) 17:00 horas: Apertura de puertas 18:00 horas: Calabrese Reuter Dowerk 19:30 horas: Bill Bruford: En la Corte del Rey de la Percusión – en conversación con El Hombre, El Mito, La Leyenda - Presentado por Anthony Garone y Leonardo Pakovic, gala conducida por Sid Smith. 21:15 horas: Reconocimiento Moonjune a la trayectoria de Bill Bruford con el apoyo del Ayuntamiento de Guadamur y Tama Drums - Presentado por Anthiony Garone, Leonardo Pakovic y Sagrario Gutiérrez (Alcaldesa de Guadamur) 21:45 horas: Gary Husband & Nguyên Lê Dónde: Teatro Auditorio de Guadamur (Guadamur) Entradas 35 euros