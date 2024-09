Terramar, el nuevo SUV deportivo de Cupra

CUPRA continúa su ofensiva de producto con el lanzamiento del Terramar, el segundo héroe de una nueva era para la marca desafiante, y ya acepta pedidos. Llega en un año increíblemente significativo para la marca, y este SUV deportivo sitúa a CUPRA en el foco del segmento de mayor crecimiento en Europa.



El CUPRA Terramar está disponible, por ahora, con las versiones mild-hybrid 1.5 eTSI 150 CV (110 kW) DSG y etiqueta medioambiental ECO; gasolina 2.0 TSI de 265 CV (195 kW), con cambio DSG y tracción integral 4Drive, asociado al acabado VZ; y la nueva generación de tecnología híbrida enchufable con etiqueta CERO emisiones 1.5 e-HYBRID de 272 CV (200 kW) DSG, asociado al acabado VZ, y que ofrece ahora una autonomía de hasta 121 km en modo completamente eléctrico, y permite carga rápida de hasta 50 kW.

El nuevo SUV deportivo merecía un lanzamiento a la altura de las circunstancias, tras la alianza estratégica entre CUPRA y la America’s Cup, con motivo de la celebración de la 37ª edición de la competición en Barcelona, la casa de la firma automovilística. Por eso, el lanzamiento del CUPRA Terramar queda remarcado por la exclusiva edición limitada ‘America’s Cup Edition’, que cuenta con un diseño único y de la que solo se fabricarán 1.337 unidades. Esta edición especial añade elementos exclusivos sobre el acabado VZ, y está disponible en las motorizaciones asociadas a dicho acabado: TSI de 265 CV (195 kW) y e-HYBRID de 272 CV (200 kW).

La dinámica de conducción se beneficia de la suspensión deportiva de serie, la dirección progresiva, el nuevo control de chasis adaptativo (DCC Sport), y los potentes frenos opcionales Akebono, disponibles para la versión más prestacional: VZ TSI 265 CV.

El CUPRA Terramar está disponible desde 38.500 euros, con la campaña de lanzamiento, para el 1.5 eTSI de 150 CV DSG con etiqueta ECO.

Diseñado y desarrollado en Barcelona, el CUPRA Terramar se producirá en la planta de Audi en Györ (Hungría) y las entregas comenzarán durante el último trimestre de 2024.

SUV deportivo de altas prestaciones

El CUPRA Terramar combina las posibilidades de los motores de combustión con las de los motores electrificados. Este alto rendimiento se combina con el gran dinamismo que ofrece, rasgo fundamental que define el carácter del nuevo SUV deportivo.



Basado en la plataforma MQB Evo, el SUV ofrece una experiencia de conducción única, gracias a una excelente puesta a punto del chasis, que destaca por su arquitectura de suspensión McPherson delantera, multibrazo independiente trasera, suspensión deportiva, nueva generación del Control de Chasis Adaptativo (DCC) que incluye amortiguadores de dos válvulas, y el aumento de la caída negativa y un nuevo brazo oscilante en el eje delantero, con elastocinemática optimizada para una respuesta más directa de la dirección y una mayor capacidad de giro.

Asimismo, el CUPRA Terramar incorpora también de serie dirección progresiva, selector de modos de conducción, llantas de 18, 19 o 20’’ y, en exclusiva para la versión 2.0 TSI de 265 CV, también añade el sistema de tracción integral 4Drive y puede implementar opcionalmente los frenos de alto rendimiento Akebono, con seis pistones y discos perforados y ventilados de 375 x 36 mm.

Motor eTSI (mild hybrid)

El acceso a la gama es un motor eTSI que combina la eficiencia de la tecnología mild-hybrid con batería de iones de litio de 48V, con el propulsor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV (110 kW). Este sistema logra una elevada eficiencia gracias, en parte, a que permite que el CUPRA Terramar avance con el motor de combustión apagado en algunos escenarios. También hace que sea posible recuperar energía en las frenadas y aporta cierta asistencia eléctrica al motor térmico. Con esta tecnología, se le otorga la etiqueta ECO de la DGT.

Asociado exclusivamente a la trasmisión DSG de 7 velocidades, esta mecánica ayuda a contener el consumo que, en ciclo combinado, es de sólo entre 6,1 y 6,6 litros/100 km. Gracias a un par máximo de 250 Nm, su aceleración 0-100 km/h es de 9,3 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.

e-HYBRID (híbrido enchufable)

El sistema de propulsión híbrido enchufable de nueva generación mejora el rendimiento y consigue una autonomía 100% eléctrica ampliada, alcanzando hasta 121 km con una sola carga, en ciclo combinado. El CUPRA Terramar se ofrece junto al acabado VZ con la versión e-HYBRID de 272 CV (200 kW), con 400 Nm de par máximo y asociado al cambio automático DSG.

Este motor híbrido enchufable de nueva generación, que porta la etiqueta medioambiental CERO emisiones, incluye el nuevo motor 1.5 TSI de 177 CV (130 kW), que se asocia a otro eléctrico de 115 CV (85 kW) y a una gran batería de 19,7kWh de capacidad neta. Asimismo, ahora admite carga rápida de hasta 50 kW (CC) —en 26 minutos pasaría del 10 a 80 % de la capacidad de la batería—, perfecta para los desplazamientos por carretera, además de poder utilizar un cargador tipo wallbox de 11 kW —empleando 2 horas 30 minutos del 0 al 100%—.

El CUPRA Terramar e-HYBRID de 272 CV (200 kW) DSG, presenta un consumo combinado homologado de sólo 0,4 a 0,5 litros/100 km, emite entre 9 y 12 g/km de CO2, alcanza una velocidad máxima de 210 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en sólo 7,3 segundos. Posteriormente, también se añadirá a la gama híbrida enchufable la variante de acceso e-HYBRID de 204 CV (150 kW).



Equipamiento tecnológico de vanguardia

El CUPRA Terramar adopta en el exterior el nuevo lenguaje de diseño de la marca con una apariencia atrevida y llamativa. Presenta la icónica firma lumínica de tres triángulos con faros Full LED de serie y, desde el acabado VZ, viene con el sistema CUPRA Matrix LED Ultra con tecnología de alta definición (opcional para la versión de acceso). En la zaga, el logotipo CUPRA está integrado e iluminado en la parte central, entre los pilotos posteriores, junto con la denominación Terramar también iluminada. Las llantas son de 18’’, y de 19’’ en el VZ.

El interior reinterpreta la deportividad y abraza la sostenibilidad con asientos deportivos de serie, revestidos en sus zonas centrales con tejido creado a partir de SEAQUAL® YARN 100% reciclado —de forma opcional hay dos tapicerías diferentes que emplean tejido Dinámica® que contiene un 75% de poliéster reciclado—, volante en cuero con botones satélite de arranque y modos de conducción, iluminación ambiental, y pedales de aluminio.

En cuanto a la tecnología de seguridad, incorpora de serie el asistente de frenada automática de emergencia Front Assist (con detección de peatones y ciclistas), el detector de señales de tráfico, detector de cansancio y distracciones o sensor de presión de neumáticos, entre otros. A partir del acabado VZ se suma el paquete Safe & Driving XL, que incluye el asistente de viaje Travel Assist, el asistente de emergencia, el asistente de cambio involuntario de carril, el asistente de obras en la calzada, el asistente de vía estrecha, el detector de ángulo muerto, el aviso de salida segura del aparcamiento, el asistente de luces y el asistente de pre-colisión.

En cuanto al confort y el dinamismo, el CUPRA Terramar incluye de serie la cámara de visión trasera, el sistema de arranque Kessy Go, el climatizador y los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, entre otros. Las versiones VZ añaden la cámara de visión 360º (Top View Camera), el sistema Kessy Advanced con alarma y el climatizador de tres zonas.

En cuanto a la conectividad, cabe destacar la nueva interfaz hombre-máquina (HMI) mejorada e integrada tanto en la instrumentación tras el volante Digital Cockpit de 10,25’’, como en el sistema de info-entretenimiento, que incorpora una pantalla de serie de 12,9 pulgadas y un control deslizante retroiluminado. También cabe destacar el sistema Full Link inalámbrico —Android Auto y Apple CarPlay—, el cargador inalámbrico para el dispositivo móvil, con 15W de potencia y sistema de refrigeración, y el sistema de sonido de 8 altavoces. El acabado VZ añade además el Control de Chasis Adaptativo (DCC) y un completo paquete de asistentes de aparcamiento: asistente de aparcamiento inteligente con función memoria, asistente de aparcamiento remoto y, por supuesto, asistente de aparcamiento automático.



Edición limitada Terramar America’s Cup

Además, CUPRA da continuidad a su colaboración con la firma experta en audio Sennheiser Mobility, integrando un nuevo sistema de sonido de alta fidelidad con 12 altavoces, disponible en opción en las versiones VZ.

Asimismo, entre el equipamiento opcional de la versión de acceso del Terramar caben destacar elementos como el Head Up Display, faros Matrix LED Ultra, techo panorámico, asistente de remolque Trailer Assist, calefacción estacionario con control remoto, asientos calefactados, y los completos y asequibles paquetes, que incluyen una gran lista de tecnología de vanguardia: destacan el Edge Pack y el Intelligent Drive, donde se añaden muchos de los elementos que incluyen de serie las versiones VZ, como los asistentes a la conducción, asistentes de aparcamiento o la cámara 360º.

En las versiones VZ, el acabado opcional destaca por ofrecer además los frenos Akebono (para la versión TSI de 265 CV), un mayor número de llantas de aleación de 19 y 20’’, y tres paquetes que ofrecen mucho más equipamiento por muy poco, donde destacan por ejemplo el ya mencionado sistema de sonido Sennheiser o el Head Up Display, entre otros. Estos paquetes, también se pueden elegir en opción para la edición limitada America’s Cup.

El CUPRA Terramar estará disponible en nueve colores exteriores, incluidas dos opciones mate: Bronce Century Mate —que aún no está disponible—, y Gris Enceladus Mate —asociado en exclusiva a la edición limitada America’s Cup—. Destaca el exclusivo color Dark Void, que se inspira en el color plasma del CUPRA DarkRebel concept car. También está disponible en los colores metalizados Blanco Glacial, Gris Timanfaya, Negro Midnight y Azul Cosmos; el especial Gris Graphene; y el color suave (gratuito) Azul Fiord.

La frase del actor «Un sueño sin ambición es como un auto sin gasolina… no vas a ningún lado»– Sean Hampton