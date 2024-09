María Jesús González García publica ‘Taller del alma’, una obra que invita a la reflexión y a la búsqueda interior.

CÍRCULO ROJO.- María Jesús González García se ha inspirado en su profesión como médica de urgencias para crear ‘Taller del alma’, una obra en la que, a través de un lenguaje sencillo, aborda cuestiones fundamentales para el ser humano, como son las emociones, el amor, las relaciones, la mente, la conciencia, el alma y la salud.

“El ejercicio de la medicina me ha llevado a plantearme muchas preguntas y a buscar respuestas. Querer compartir todo lo que he ido descubriendo y aprendiendo en mi búsqueda interior, todas las enseñanzas que por distintos caminos me han llegado y que he ido atesorando es lo que me ha impulsado a escribir Taller del alma”, añade.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una invitación a indagar y descubrir rincones del ser humano que encierran el poder de transformar la vida en una existencia armoniosa, plena y con sentido. Un contenido que abarca todos los niveles que conforman el ser humano: cuerpo físico, emociones, mente y espíritu, donde encontrará respuestas, párrafos que despiertan, frases que inspiran, meditaciones que reconfortan, indicaciones que guían y conclusiones que alientan”.

“Un libro de autoayuda para conocernos y entendernos mejor, para superar airosos las rachas difíciles, los momentos oscuros y los baches que encontramos en nuestro camino; y, sobre todo, para confiar y creer en uno mismo y en la magia de la vida”, añade.

SINOPSIS

En Taller del Alma nos acercamos a nosotros mismos para conocernos y entender la vida. Abordamos las distintas dimensiones de la salud, profundizamos en las emociones, nos adentramos en el amor, aprendemos a fluir en las relaciones, navegamos por la mente y contamos cosas del alma.

Con un lenguaje sencillo y una prosa fluida, su autora expone los temas de forma concisa y clara, invitando a la reflexión, la búsqueda interior y el descubrimiento de las capacidades y dones que todos poseemos, tomando conciencia de su poder y valor como paso fundamental para conseguir el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual que tanto anhelamos.

Un libro optimista, ameno e inspirador.

AUTORA

María Jesús González García

Tras licenciarse en Medicina por la Universidad de Málaga, comienza su andadura profesional en el Hospital de la Serranía de Ronda, su ciudad natal, donde continúa ejerciendo y aprendiendo como médica adjunta en el servicio de urgencias. Su visión holística del ser humano la llevó a estudiar Psicología por la UNED, a formarse en diversas terapias energéticas y a abrirse a la sabiduría espiritual, aunando conocimientos y experiencia para abordar los problemas de salud de forma integrativa. Taller del alma es un proyecto que inició en un blog personal y que se ha consolidado en un libro con el que poder llevar un poco de luz a quien pasa por momentos oscuros.