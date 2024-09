Gestión de residuos: clave para el cuidado del medio ambiente y salud ciudadana

La correcta gestión de residuos por parte de las empresas es muy importante no solo para contribuir de una forma efectiva a la sostenibilidad y protección del medio ambiente en general, sino también para proteger la salud de los trabajadores y de las personas en general. Esto minimiza significativamente la exposición a residuos que puedan representar un riesgo para el bienestar general de la humanidad y de otros seres vivos.

Es por ello que, contar con una empresa especializada en este tipo de servicios, como es el caso de Recytrans, resulta tan importante porque de ello dependerá una adecuada gestión de los mismos en función de si se tratan de residuos peligrosos o no, entre muchas otras posibles clasificaciones.

El mejor gestor de residuos de Valencia

Tal y como comentamos anteriormente, esta empresa se posiciona como una de las mejores alternativas para la gestión de residuos en la Comunidad de Valencia y, adicionalmente, acaba de inaugurar una nueva planta de residuos en el área de Moncada.

Esta planta cuenta con una superficie que supera los 8.000 m2 a nivel de instalaciones y tiene, además, tres muelles de carga y de descarga, por lo que se trata de una de las opciones más completas y grandes del lugar para la gestión de residuos industriales de carácter no peligroso.

Conviene recordar que los residuos industriales no peligrosos son todos aquellos que pueden ser generados tanto por organismos como por empresas y que ellos, por sí solos, tal y como su nombre lo indica, no representan ningún tipo de peligro para el bienestar de los seres humanos. Pese a ello, es un tipo de residuo que requiere una gestión y tratamiento específico para minimizar el impacto de los mismos en el medio ambiente y es por eso que resulta tan importante contar con el espacio, las instalaciones y el personal cualificado para la gestión de los mismos.

En este sentido, la empresa cuenta con una amplia gama de servicios y productos que están destinados, específicamente, no solo al depósito, sino también al transporte y posterior tratamiento de dichos residuos con el objetivo de optimizar este tipo de tareas y con ello obtener beneficios a nivel de costes. De hecho, contar con este tipo de ayuda es clave para proporcionar valor a los residuos que generan las empresas y este es uno de los principales aspectos o características que diferencian a esta empresa de otros gestores.

Importancia de una adecuada gestión de residuos

Considerando el nivel de conciencia que ha desarrollado la sociedad actual en lo que respecta a temas como la contaminación del medio ambiente, resulta imprescindible que las empresas modernas contraten a especialistas en el área que les permita gestionar los residuos que generan de una forma efectiva en función de las características de los mismos.

Y es que gestionar de forma incorrecta los residuos se traduce en numerosas consecuencias, tanto para el medio ambiente como para la salud pública en general, entre las cuales destacan la propagación de muchas enfermedades, la contaminación del agua y de los suelos que, posteriormente, tienen un impacto significativo en el ecosistema y en la salud de los seres humanos y seres vivos en general. Además, genera un aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, atracción de muchas más plagas y una contribución negativa en lo que respecta a la degradación de los paisajes.

Es por ello que resulta tan importante que, más allá de cumplir con las normativas establecidas para cada área o sector empresarial, las organizaciones e industrias tomen iniciativa para gestionar los residuos que generan de una forma adecuada.

Esa gestión adecuada se traduce en numerosos beneficios, comenzando con el compromiso de la empresa para el cuidado del medio ambiente y salud de sus trabajadores y clientes, lo que suele tener un impacto positivo a nivel de imagen de marca. En lo que respecta a la parte práctica, una adecuada gestión es clave para proteger la salud pública y reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades que estén asociadas a la calidad del aire los suelos y del agua. Sin duda alguna, la creación de un entorno mucho más saludable tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y demás seres vivos.

Por otro lado, se desarrollan medidas eficaces para proteger al medio ambiente y con ello conservar de una forma mucho más eficiente todos los recursos naturales que tienen un impacto directo en la sociedad. De igual forma, se genera un mejor control de las plagas, se promueve la sostenibilidad y, por supuesto, se protege a todas las generaciones del futuro al proveerles un medio ambiente mucho más saludable y sostenible.

Como ventaja adicional, acceder a este tipo de servicios también tiene un impacto significativo a nivel económico, ya que se contribuye a la creación de nuevos empleos en diferentes áreas asociadas a este tipo de actividad como es el caso de la recolección de residuos, el posterior reciclaje y tratamiento adecuado.

Además de contratar un servicio especializado para el tratamiento de los residuos, las empresas pueden desarrollar estrategias que les permitan reducir la cantidad de residuos que generan a través de la adopción de prácticas mucho más responsables. Por ejemplo, la clasificación de los residuos es una forma muy sencilla de contribuir con el cuidado del medio ambiente, utilizar materiales que permitan reducir, en mayor o en menor medida, los residuos que se generan y, siempre que sea posible, optar por el uso de productos reciclados y orgánicos.

En el caso de disponer de residuos peligrosos, tales como baterías, químicos o pinturas, estos deben eliminarse de forma adecuada, siempre tomando en consideración las regulaciones y normativas tanto locales como estatales. Finalmente, a nivel particular, es recomendable que los ciudadanos le presten apoyo a todas aquellas organizaciones y empresas que desarrollan prácticas adecuadas para el correcto tratamiento de los residuos.

Por todo lo anterior y mucho más, contar con un aliado estratégico para la correcta gestión de residuos es de vital importancia para cumplir con las normativas vigentes y también para contribuir de una forma activa con el cuidado del medio ambiente y de la salud pública.