Repara tu Deuda Abogados cancela 799.456 € en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado, pequeño empresario, sufrió el cierre de sus dos negocios y cayó en un estado de insolvencia Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 799.456 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “se dio de alta como autónomo para realizar funciones como administrador y trabajador de una empresa. El mercado objetivo era la construcción, tanto del sector público como del privado. Durante la administración de la entidad, que contaba con unos 25 trabajadores, suscribió un préstamo hipotecario que él mismo avaló como persona física para la compra de una nave. Dicho préstamo estaba al corriente de pago hasta aproximadamente 2011, pues la empresa gozaba de suficiente liquidez como para autofinanciarse. A la vez, puso en marcha una nueva entidad con la que abrió un local de ocio nocturno. Tal fue el éxito que llegó a tener seis. El siguiente que abrió comenzó a registrar pérdidas. Esto repercutió en los demás, afectando a los distintos adeudos de los diferentes locales. No pudo hacer frente a los salarios de los 30 trabajadores que tenía. En 2011, consiguió realizar un traspaso con la consiguiente subrogación de los trabajadores a una tercera entidad. Si bien sus ingresos se redujeron, pudo seguir haciendo frente a sus gastos personales gracias a la empresa inicialmente mencionada. Sin embargo, ese mismo año, esta entidad también empezó a tener pérdidas. Debido a las consecuencias de la crisis económica que vivía el país, varios de los bancos de sus clientes devolvieron pagarés por varios miles de euros, llevando al colapso de la sociedad. Se vio en la necesidad de suscribir un préstamo ICO para hacer frente a la liquidación de todos los trabajadores no administradores. Él se encontró en situación de desempleo y perdió en dicho período sus propiedades por dación en pago extrajudicial o dentro de un procedimiento judicial. En 2014, constituyó una nueva entidad en la que está cuatro años hasta que pasa a ser administrador y trabajador de otra en 2018. Aunque su situación laboral se estabilizó, lo cierto es que la deuda contraída a lo largo de estos últimos años fue creciendo como consecuencia de los intereses legales y moratorios, lo que le hizo caer en un claro estado de insolvencia”.

Según recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de una legislación cuyo origen hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que lleva vigente más de 100 años. Aunque a ella se han acogido figuras tan conocidas como Walt Disney o Steve Jobs, lo cierto es que han acudido todo tipo de personas en estado de sobreendeudamiento que no han podido asumir los pagos pendientes”.

