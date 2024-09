Última oportunidad: formación online gratuita para profesionales en septiembre

Este año, más de 10.000 profesionales de diversos sectores han aprovechado la oportunidad de realizar cursos online gratuitos 100% subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estos cursos no han generado costes para las empresas ni para los trabajadores Esta formación, que no es bonificada ni consume créditos de formativos, ha permitido a miles de trabajadores adquirir nuevos conocimientos, mejorando sus habilidades y aumentar su potencial en el campo laboral. Esto, a su vez, ha beneficiado indirectamente a las empresas, que cuentan con equipos de trabajo más eficientes y preparados, sin tener que notificar nada a la administración ni realizar ninguna gestión, ya que los cursos los solicitan los trabajadores a título personal.

Beneficios inmediatos para los profesionales y sus empresas

Al participar en estos cursos gratuitos, los profesionales no solo mejoran sus habilidades, sino que también aportan un valor tangible a sus equipos y organizaciones. Pueden ser quienes introduzcan nuevas ideas, optimicen procesos o mejoren la eficiencia en sus empresas gracias a la formación recibida. Además, al no requerir ningún tipo de gestión por parte de la empresa, los trabajadores pueden avanzar en su desarrollo profesional de manera independiente, demostrando proactividad y compromiso con su crecimiento. Esta es una oportunidad única para que se conviertan en recursos aún más valiosos en sus lugares de trabajo.

Última llamada para inscribirse

Quedan pocas plazas para formarse de manera gratuita y online en la convocatoria estatal sectorial, que finaliza este año. Los cursos comienzan cada semana durante septiembre y hasta la segunda semana de octubre. Se recomienda a las personas interesadas solicitar su plaza lo antes posible, ya que se asignan por orden de solicitud.

Cursos disponibles

Actualmente, hay más de 100 especialidades del catálogo del SEPE con matrícula abierta. Pueden acceder a esta formación trabajadores por cuenta ajena, autónomos y personas en ERTE de los siguientes sectores:

Comercio: Textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, entre otros.

Textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, entre otros. Servicios medioambientales: Limpieza, jardinería, residuos, reciclaje, entre otros.

Limpieza, jardinería, residuos, reciclaje, entre otros. Química, vidrio, plástico y papel: Industrias químicas, perfumería, cosméticos, plásticos, entre otros.

Industrias químicas, perfumería, cosméticos, plásticos, entre otros. Transporte y logística: Transporte de mercancías, ambulancias, actividades anexas al transporte, entre otros.

Transporte de mercancías, ambulancias, actividades anexas al transporte, entre otros. Finanzas y seguros: Banca, cooperativas de crédito, mediación de seguros, entre otros.

Banca, cooperativas de crédito, mediación de seguros, entre otros. Energía: Producción y distribución de energía, gas, energías renovables, entre otros.

Producción y distribución de energía, gas, energías renovables, entre otros. Textil y confección: Industria textil, calzado, marroquinería, entre otros.

Industria textil, calzado, marroquinería, entre otros. Agricultura: Empresas forestales, avicultura, explotación de ganado, entre otros.

Empresas forestales, avicultura, explotación de ganado, entre otros. Economía social: Cooperativas, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, entre otros. Matrícula y contacto

Las personas interesadas pueden revisar la oferta formativa y solicitar plaza en la web:

Cursos gratuitos: https://www.cursosfemxa.es/estatal-cursos