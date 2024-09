Hacer de la ciencia un bien común; la propuesta de Editorial UPV

Las publicaciones científicas cumplen un rol clave a la hora de acercar el conocimiento a la sociedad. Actualmente, existen proyectos de divulgación que buscan hacer de la ciencia un bien común. Un ejemplo de ello es el de la Editorial UPV, el sello de la Universitat Politècnica de València (UPV) que tiene como objetivo comunicar y transferir conocimiento mediante la difusión de contenidos de investigación financiada con fondos públicos. Además, esta editorial diamante no impone barreras de pago a los autores y lectores, por lo que es posible publicar y acceder al material de forma gratuita.

Acceso abierto al contenido científico Editorial UPV tiene una política de acceso abierto basada en su compromiso con la transmisión del conocimiento. En este sentido, este sello que forma parte del ecosistema institucional de la Universitat Politècnica de València se encarga de la publicación de revistas, congresos y libros en los distintos portales de la UPV.

A su vez, esta editorial diamante no cobra a los autores por publicar el material de investigación y lo difunde con un coste sostenible. De esta manera, busca que los contenidos lleguen a diferentes sectores sociales con el fin de formar a las personas para afrontar los desafíos de la actualidad.

Una política de evaluación rigurosa La publicación de materiales con financiación institucional en acceso abierto por parte de Editorial UPV tiene como propósito asegurar el retorno de la inversión para un bien común. Esta modalidad no solo contribuye al descubrimiento y reutilización inmediata del contenido, sino también al aumento de la visibilidad de los autores.

En este marco, dos revisores externos a la editorial diamante llevan a cabo un proceso de revisión y evaluación exhaustivo para garantizar la calidad de las obras y la veracidad de la información difundida.

Así, Editorial UPV demuestra su compromiso ético con la comunidad académica y científica, transfiriendo conocimiento al tejido social, económico y tecnológico.