MOSH y MOAH: peligros ocultos en la alimentación

La seguridad alimentaria es una prioridad esencial en la sociedad actual, donde el foco se ha puesto en los hidrocarburos saturados de aceite mineral (MOSH) y los hidrocarburos aromáticos de aceite mineral (MOAH). Estos compuestos derivados del petróleo, que se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo final, han generado preocupación debido a su potencial toxicidad y capacidad de acumularse en el sistema linfático.

La creciente preocupación sobre cómo los Mosh Moah llegan a nuestros alimentos resalta la importancia de abordar esta problemática para proteger la salud pública. En este artículo, exploraremos qué son los MOSH y MOAH, sus posibles fuentes, y cómo pueden contaminar alimentos y envases. También discutiremos su impacto potencial en la salud humana, además de analizar las medidas de mitigación y regulación sugeridas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).

Definición de MOSH y MOAH

Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) comprenden una vasta categoría de compuestos químicos derivados de la destilación y refinado del petróleo. Dentro de esta categoría, se destacan dos tipos principales: los Hidrocarburos Saturados de Aceites Minerales (MOSH) y los Hidrocarburos Aromáticos de Aceites Minerales (MOAH). Estos compuestos están presentes en alimentos y envases, suscitando preocupaciones por su seguridad y efectos en la salud humana.

Qué son MOSH (Hidrocarburos Saturados de Aceites Minerales)



Los MOSH son hidrocarburos alifáticos que pueden ser lineales, ramificados o cíclicos, sin anillos aromáticos en su estructura. Estos compuestos tienden a acumularse en el hígado y el sistema linfático humano. Aunque en estudios con animales, específicamente en ratas, se han observado efectos adversos en el hígado, la investigación sugiere que estos efectos no se traducen directamente a los humanos, lo que reduce el riesgo percibido para la salud pública.

Qué son MOAH (Hidrocarburos Aromáticos de Aceites Minerales)

Por otro lado, los MOAH incluyen anillos aromáticos en su estructura, lo que puede representar un mayor peligro para la salud. Estos compuestos están vinculados a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), conocidos por sus efectos genotóxicos y carcinogénicos. Un ejemplo es el benzo(a)pireno, un HAP asociado con alta toxicidad, que puede dañar el ADN de las células y aumentar el riesgo de cáncer. Debido a esto, no se ha establecido un nivel seguro de exposición para ciertos tipos de MOAH.

Origen y formas de contaminación

Los MOSH y MOAH pueden ingresar en la cadena alimentaria a través de varias rutas, cada una de las cuales representa un riesgo potencial para la salud. A continuación, se detallan las principales fuentes y métodos por los cuales estos hidrocarburos contaminan alimentos y envases.

Fuentes de MOSH y MOAH en los alimentos

Envases y materiales de embalaje: Los alimentos pueden contaminarse cuando están en contacto con envases hechos de papel o cartón reciclado, especialmente si estos materiales contienen tintas que incluyen MOSH y MOAH. Además, plásticos y otros materiales utilizados en envases pueden liberar estos compuestos durante su fabricación o uso.

Contaminantes ambientales e industriales: MOSH y MOAH pueden ingresar en los alimentos durante la producción agrícola e industrial. Esto incluye el uso de aceites y combustibles en maquinaria agrícola, así como lubricantes y otros productos derivados del petróleo utilizados en la maquinaria de procesamiento de alimentos.

Aditivos alimentarios: Algunos desmoldeantes o coadyuvantes tecnológicos usados en la industria alimentaria, como aceites para desmoldar en panadería, ceras para frutas y verduras, antiespumantes y aditivos anti-polvo, pueden contener MOSH y MOAH, introduciéndolos directamente en los alimentos durante su preparación.

Cómo se introducen MOSH y MOAH en la cadena alimentaria

Migración desde materiales en contacto con alimentos: MOSH y MOAH pueden migrar de los envases a los alimentos.

Uso de lubricantes y otros agentes durante la producción: Los lubricantes usados para mantener los equipos de producción de alimentos y envases pueden ser fuentes de contaminación.

Contaminación durante el cultivo y recolección: Los productos agrícolas pueden contaminarse durante su recolección y tratamiento.

Impacto en la Salud

Los efectos a largo plazo de los MOSH y MOAH en la salud humana son motivo de creciente preocupación. Estos compuestos, presentes en alimentos y materiales en contacto con alimentos, tienen diferentes impactos en la salud, que van desde la acumulación en órganos hasta la potencial carcinogenicidad.

Efectos de MOSH en la salud

Los MOSH se conocen por su capacidad de acumularse en el hígado y el sistema linfático humano. Aunque los estudios en animales han mostrado efectos adversos en el hígado, la investigación indica que estos efectos no son necesariamente aplicables a los humanos. No obstante, la persistencia de MOSH en órganos específicos hace esencial continuar investigando para entender mejor sus posibles efectos a largo plazo. Es crucial recopilar más datos sobre la toxicidad de MOSH para realizar una evaluación de riesgo adecuada.

Riesgos asociados a MOAH

Los MOAH, por su parte, incluyen compuestos con propiedades genotóxicas que pueden dañar el ADN celular y aumentar el riesgo de cáncer. Dado que algunos MOAH están relacionados con hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos por su potencial carcinogénico, la preocupación es considerable. La falta de un nivel seguro de exposición para ciertos tipos de MOAH subraya la necesidad de regulaciones estrictas y una vigilancia continua de estos compuestos en los alimentos.

Medidas de mitigación y regulación

Para abordar la presencia de MOSH y MOAH en los alimentos y materiales en contacto con alimentos, se han establecido varias medidas de mitigación y regulación. Estas medidas se centran en la vigilancia, la mejora de las prácticas de fabricación y la regulación efectiva para minimizar los riesgos asociados con estos contaminantes.

Recomendaciones y estudios adicionales necesarios

Las recomendaciones actuales enfatizan la necesidad de mejorar la caracterización de MOSH y MOAH en los alimentos. Esto incluye la determinación de concentraciones específicas en alimentos conforme a las directrices del Centro Común de Investigación. Además, se sugiere aumentar la investigación sobre las fuentes de hidrocarburos en los alimentos y estudiar más a fondo la toxicidad y el destino de los productos formados después de que los MOSH se alteren en el organismo.

Normativas y regulaciones actuales

La Recomendación (UE) 2017/84 de la Comisión establece la necesidad de vigilancia de hidrocarburos de aceites minerales en alimentos y materiales en contacto con alimentos. Para cumplir con esta recomendación, se ha publicado una guía de muestreo, análisis y presentación de resultados, buscando armonizar la detección de estas sustancias en los distintos Estados miembros. Además, la Comisión Europea ha propuesto establecer niveles máximos de MOH en productos alimenticios específicos y está revisando la norma UNI EN 16995:2017 para obtener límites de aplicación más bajos para MOSH y MOAH.

¿Y los consumidores qué podemos hacer?

Los consumidores deben estar informados sobre las normativas y regulaciones actuales relacionadas con los hidrocarburos de aceites minerales en los alimentos. Se recomienda seguir las pautas de las autoridades sanitarias, elegir alimentos que cumplan con los estándares de seguridad establecidos y apoyar la investigación y el desarrollo de métodos de detección y análisis más eficientes. También es esencial exigir a la industria alimentaria mejoras en los procesos de producción alimentaria.