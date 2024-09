​La pérdida del pudor y las modas

El pudor es natural, sonrojarse también y tener un espacio de intimidad es muy sano. No entiendo como en programillas, ante millones de personas un tío cuenta que está colado por una secretaria y que cuando se va la susodicha, huele el asiento y vaya usted a saber, y además dice que tiene novia. El consejo de la sexóloga de turno es que lo hable con su novia o que vaya al sexólogo.

El Catecismo de la Iglesia dice que lo peor del sexo despersonalizado es la mentira, aparentar que se ama sin amar, realizar actos desprovistos de su sentido verdadero. Pues eso, el pudor es importante, no pacato y estúpido.

Decir que no se hacen valoraciones morales es ya una valoración moral, que con ese cuento me excluye.

Estamos de pasarelas hasta el idem. No creo que nadie se atreva a llevar lo que pasean. Entonces te hablan de tendencias. Estar de moda, estar a la moda. La moda es muy efímera y no se puede establecer un sistema de vida sobre la moda. Basta ver una foto de hace 20 o 10 años y darte cuenta de que todo no era tan fashion. Como mundo efímero, las modas vuelven, se reciclan.

Un amigo mío tenía seis trajes y un día le dije, tira esto que está anticuado. Me contestó: no que ya volverá la moda. Efectivamente han vuelto las chaquetas de solapa grande, las de tres botones. La moda es como el lazo o la guinda. Coco Channel dijo ya hace mucho tiempo que hay que ir un poco por detrás de la moda. Sabia.