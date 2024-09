Mercedes-Benz Fashion Week Madrid llega a su 80ª edición

La marca de la estrella rinde tributo a esta entrega tan especial de la pasarela más importante del país con uno de sus modelos más icónicos de los años 80 y una exposición interactiva del jueves 12 al domingo 15 de septiembre.





Una vez más, la firma alemana apuesta por la creatividad emergente con el 24º premio Mercedes-Benz Fashion Talent que llevará la moda novel española hasta Praga.

Madrid vuelve a convertirse en la capital de la moda. Del jueves 12 al lunes 16 de septiembre, la ciudad acogerá una nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; una muy especial, ya que la pasarela nacional más prestigiosa cumple, con esta, 80 entregas desde su debut en 1985. Lo hace, un año más, de la mano de Mercedes-Benz, principal patrocinador del encuentro desde hace 27 ediciones, que refuerza, así, su alianza con la industria de la moda nacional e internacional y continúa consolidándose como uno de los principales actores, no solo del automovilismo, sino también del sector textil.

El recinto ferial de IFEMA volverá a acoger las principales actividades de MBFWMadrid, para dar a conocer todas las novedades y tendencias que marcarán la temporada primavera/verano 2025. El día 16 la pasarela bajará el telón con propuestas que se presentarán en diversas localizaciones de la ciudad.

El regreso de una estrella: el stand de Mercedes-Benz, un tributo a los años 80



Para celebrar esta edición número 80, Mercedes-Benz llevará los años 80 al Cibelespacio. Su stand, punto de encuentro imprescindible para los amantes de la moda, hará un viaje en el tiempo hasta esa década con un protagonista muy especial que coronará el espacio: una unidad del mítico descapotable deportivo SL, contemporáneo de la primera edición de la pasarela, en 1985.



Las siglas SL han sido el sello y la distinción mundialmente conocida, desde hace 70 años, de una tradición única de vehículos deportivos de Mercedes-Benz. Procedente de los términos alemanes “sportlich” y “leicht”, que se traducen como deportivo y ligero, esta denominación subraya el diseño compacto y la naturaleza ágil de estos modelos pensados para aquellos que buscan exclusividad a la vez que deportividad. A través de diferentes versiones como esta que estará presente en el stand, la marca de la estrella demuestra una vez más su compromiso con el diseño, la innovación, la comodidad y la atención por los pequeños detalles.

Además de poder admirar el vehículo original que nació hace casi cuarenta años, el espacio de Mercedes-Benz acogerá una exposición interactiva con la que se complementa ese tributo a la 80ª edición. La muestra exhibirá imágenes de sus modelos descapotables más icónicos junto a los looks y desfiles más destacados de grandes firmas que han desfilado en la historia de MBFWMadrid, como Loewe, David Delfín, Ángel Schlesser o Agatha Ruíz de la Prada, desde 1985 hasta la actualidad.

Por otro lado, quienes se acerquen al stand también podrán ver los desfiles en directo desde su lounge para no perderse detalle de los mejores momentos del que, sin duda, será el evento de la temporada. Como novedad y para culminar la experiencia, el espacio contará este año con una la exclusiva boutique oficial de Mercedes-Benz para que los visitantes del Cibelespacio no se vayan sin un recuerdo de esta edición tan especial.

Mercedes-Benz Fashion Talent, trampolín para la moda emergente española

Mercedes-Benz continúa impulsando la carrera de las promesas nacionales de la moda a través del premio Mercedes-Benz Fashion Talent en su 24ª edición.

El domingo 15 de septiembre, se reconocerá a la mejor colección de las presentadas por los nueve creadores noveles que desfilarán en la pasarela reservada para los talentos emergentes: MAL Studio Custom Project, Anamingo, Karlo Módenes, Alejandre, Boltad —que ya obtuvo la distinción de Mercedes-Benz Fashion Talent en septiembre de 2022—, Arturo de la Rosa, XVStrange, H05 y Santamarta. Con una clara apuesta por tendencias actuales como las prendas sin género, el street wear o el upcycling. Las propuestas de esta edición se caracterizan por el enfoque personal de sus diseñadores, que plasman sus vivencias y sentimientos a través de la moda de autor.

La firma que se alce con el galardón tendrá la oportunidad de desfilar en una de las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz, concretamente en Mercedes-Benz Prague Fashion Week, como ya hicieron otros antiguos ganadores como Ernesto Naranjo, Rubearth y Ela Fidalgo, entre otros. De la pasarela de Praga proviene Tomas Nemec, la firma internacional invitada que se encargará de cerrar la jornada de desfiles en IFEMA. La capital checa, un bar nocturno y una sofisticada mujer serán el punto de partida de su esperada nueva colección.

Una flota cero emisiones en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Mercedes-Benz continúa con su apuesta por liderar una movilidad libre de emisiones y presenta en esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid una flota cero emisiones, formada por vehículos 100% eléctricos y PHEV (Plug-in Hybrid). De esta manera, la marca de la estrella asegura los mejores desplazamientos, uniendo la movilidad eléctrica inteligente con el diseño y la innovación que distinguen a sus vehículos.

La frase del diseñador “No diseño coches, hago obras de arte” -Flaminio Bertoni