Agenda 2030 = Antihumanismo

La esencia del humanismo es valorar a la persona, cada persona, por su dignidad intrínseca. Reconocer a cada persona como ser individual y tratarla con el respeto y la consideración como ser individual con naturaleza humana específica, diferencial y trascendente; como tal, superior al resto de los seres vivientes de la Tierra.

Todo eso es humanismo, y mucho más. Todo eso es humano, es digno, es creativo, es inclusivo y es lo que ha perdurado muchos siglos a pesar de las múltiples charangas que han surgido a lo largo de la historia.

Una más, una nueva charanga agita los vastos territorios donde ha florecido el humanismo. Charanga potente, invasiva, difusora, transversal, seductora. Viene de las sucias manos dinerarias dispuestas a todo por su costumbre a sojuzgar, avasallar, explotar para amasar beneficios a costa de todos los humanos. Hablamos de la Agenda 2030 que se corona como jefa mundial sometiendo, por las buenas o por las peores, a todo ser humano.

Por trucos que no quede. Como disculpa utiliza la climodemia, el transicionismo como cebo, la inclusión como reclamo, la sostenibilidad como ilusión, el animalismo como veneración, la pederastia como consuelo, el aborto y la eutanasia como selección y el mascotismo como sustituto de los hijos. Endiosa a los animales porque son buenos y condena a los humanos porque contaminan la tierra.

Según la anti-humana agenda, sobramos el 85% de los humanos que poblamos la tierra. Se necesita espacio para que sean los animales quienes la pueblen, el "mascotismo ilustrado" (Fernando López-Mirones) es la tendencia actual, las mascotas abundan el doble que los hijos.

Quienes no sobran son ellos, los gerifaltes dominadores. Ellos están para regir, controlar, poseer y esclavizar a todos los demás; y ya anuncian que sus esclavos no tendrán nada pero serán felices. Quien quiera que se apunte...

Ahí estamos, pues, destinados al matadero o a la esclavitud feliz, todo muy humano; y a ello avanzamos más que deprisa conducidos: en Europa por la Von der Leyen, en España por Perico Corrupciones, en América por la Harris, y, como cuartel general de todos ellos, la ONU. De allí salen órdenes que los mencionados lacayos y otros muchos se apresuran a cumplir como fieles servidores, por si les toca llenar el saco, aunque no sean felices.

Veamos unos pocos apuntes más como simples indicios, pero como muy claros motivos:

- Las migraciones fomentadas por capitostes que pagan generosamente a las mafias, hay que reemplazar poblaciones y crear confusión. Además, se priva a países de varones reproductores.

- El chantaje al que someten a países pobres para que generalicen el aborto a cambio de subvenciones al desarrollo anti-humano, como está marcado en la agenda.

- La aprobación y posterior imposición que la ONU prepara para fomentar y generalizar la pederastia como forma de eliminar la familia, la crianza, la educación (no confundir con la enseñanza-aprendizaje) y, con ello toda forma de moral y religión, o sea, de humanidad.

- La eliminación del dinero físico, billetes y monedas, sustituido por dinero virtual que es absolutamente controlable por los poderes dominadores. En la Europa de nuestros pesares ya es algo que está muy avanzado, absolutamente lamentable que tantísima gente esté cayendo en el uso casi exclusivo de la tarjeta y así facilitan, de forma ignorante, lo que preparan para someternos al total control.

- El fomento y promoción del mascotismo como sustituto y reemplazo de los hijos. Se regula y se supercontrola para encarecerlo al máximo, pronto un gato costará tanto tenerlo como tener un hijo; solo que el hijo llega a emanciparse, el gato jamás. En todo caso, la mascota es la forma de tener un placebo emocional a falta del auténtico placer emocional.

- La desinformación y el uso de la pseudociencia para atemorizar con la climodemia y todas sus malvadas amenazas. Es el recurso que la agenda utiliza para condicionar la mayoría de los cambios que pretende.

- Construcción de pedestales leguleyos para desarrollar y expandir la abundante y putrefacta ideología de género y adláteres, nacidas en los vertederos de las logias LGTB+ ; que actualmente son lobbies con el máximo poder para inducir y conducir a las distinguidas élites agendarias.

Agenda 2030 es el epítome del anti-humanismo, lo más opuesto al bien común y la forma de demoler el mundo a través de sus 169 metas con las que se desarrollan los 17 objetivos enunciados con la más pasmosa doble o triple intención de engañar, de engatusar y embaucar al público ignorante o interesado (como información, se recomienda la lectura de esas 169 metas y no sólo los 17 objetivos). En los 8 años que lleva aplicándose ha conseguido empeorar todo lo que toca; que es mucho, como acabamos de indicar. Basta ver la calaña de quienes la enarbolan, la exhiben y la van imponiendo, bien amparados en el dinero que nos roban y la ocultación de sus malvadas intenciones y mañas. Agenda 2030, quien no te conozca que te compre; estólidos los hay en todas partes.