The Aroma Trace, la innovadora solución de marketing olfativo que impulsa la identidad de marca y fideliza clientes

La tecnología ha llegado para quedarse y está revolucionando diversos modelos de negocio, incluyendo el mundo de la perfumería y los aromas. The Aroma Trace se enfoca en posicionar la identidad de una marca a través del marketing sensorial y olfativo utilizando difusores de aroma, destacando su difusor de alta tecnología, versatilidad y facilidad de uso.

La metodología de trabajo en The Aroma Trace y las cualidades principales de los difusores El equipo de profesionales de The Aroma Trace está compuesto por expertos en marketing, alta perfumería, neurociencia, psicología del olfato y comunicación. La compañía trabaja mediante el método Endless Christmas, el cual consiste en reproducir olores a través de la memoria olfativa encargada de procesar distintas emociones.

La empresa considera que cada emoción se asocia con el aroma de un momento específico en la vida de una persona. La tarea de los especialistas que integran la firma reside en estimular estos olores para luego generar un vínculo mucho más cercano entre la capacidad olfativa y mental del individuo. Gracias a este mecanismo, logran construir comunidad, aumentar o incluso mantener usuarios y potenciar el crecimiento de los negocios.

Además de ser el primer difusor de aromas con tecnología IoT (Internet of Things), el nebulizador stream cuenta con conexión 365/24 a Internet vía M2M con conectividad garantizada. También dispone de un diseño innovador que se adapta a cualquier espacio y/o intervención del HVAC, y cuenta con un software de gestión con perfil de usuario y un medidor de nivel de fragancia con aviso de reemplazo.

El difusor como estrategia para procesos de fidelización y posicionamiento de marca En los últimos años, los mecanismos para aumentar el número de usuarios o clientes han ido cambiando. Ya no se trata únicamente de difundir publicidad en medios tradicionales como la televisión, la radio o el periódico, sino que en la actualidad resulta necesario adaptarse a lo que impone la tecnología y sus diferentes plataformas.

Entre las nuevas formas de comunicar y anunciar la elaboración de un producto, se encuentran las activaciones BTL olfativas. Este procedimiento, que forma parte de lo que se conoce como marketing sensorial, se dedica a reproducir aromas que remiten a recuerdos y emociones importantes del ser humano. En The Aroma Trace, estas activaciones se llevan a cabo en espacios públicos o en los puntos de venta de una empresa, con el objetivo primordial de promover la compra del usuario.

El difusor es un producto que permite impulsar las activaciones BTL olfativas, ya que busca estimular a los usuarios con aromas agradables y originales.

Esta dinámica de marketing olfativo se puede implementar tanto en las tiendas físicas como en el comercio electrónico. Los expertos en arquitectura sensorial de The Aroma Trace se encargan de diseñar productos olfativos personalizados para trasladar la experiencia y la identidad de la marca en los pedidos en línea.