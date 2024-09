Últimos rayos de sol; 5 Destinos para un fin de semana de desconexión antes del invierno

Descubriendo los mejores destinos para disfrutar de un fin de semana perfecto antes de que el frío llegue A medida que el verano llega a su fin y los días comienzan a acortarse, no todo está perdido para aquellos que aún sueñan con un último viaje antes de que el frío del invierno se instale. "365 sábados viajando", un blog especializado en experiencias viajeras para todos los gustos y presupuestos, presenta grandes opciones para 5 escapadas rápidas y asequibles que permitirán aprovechar al máximo los últimos días de buen clima.

"Es el momento perfecto para disfrutar de una escapada breve, ya que los destinos están menos abarrotados y los precios comienzan a bajar", explica Virginia Capellà, cofundadora de "365 sábados viajando". "Estas escapadas cortas no solo permiten desconectar de la rutina diaria, sino que también ofrecen la oportunidad de descubrir nuevos lugares sin necesidad de hacer grandes inversiones de tiempo o dinero".

Destinos recomendados para una escapada antes del frío: Lisboa, Portugal La encantadora capital de Portugal es ideal para una escapada rápida. Lisboa combina historia, cultura y una vibrante vida moderna en un entorno pintoresco. Desde sus icónicos tranvías hasta el histórico barrio de Alfama, pasando por los miradores con vistas espectaculares al río Tajo, Lisboa es perfecta para explorar en un fin de semana. Además, en otoño, las temperaturas siguen siendo agradables, lo que permite disfrutar de su famosa gastronomía al aire libre y de sus playas cercanas. Si se dispone de un fin de semana para escapar, se puede leer esta completa guía sobre Lisboa en 3 días.

Toscana, Italia Si lo que se busca es un destino más rural sin perder la ocasión de disfrutar de una deliciosa gastronomía, entonces la Toscana en Italia ofrece paisajes impresionantes, viñedos y pueblos pintorescos. Un fin de semana en la Toscana en esta época del año es ideal para disfrutar del buen vino y la tranquilidad de la campiña italiana sin el bullicio del verano.

Córdoba, España A medida que las temperaturas se suavizan en septiembre, Córdoba se convierte en un destino ideal para una escapada cultural. Su impresionante Mezquita-Catedral, patios floridos y deliciosa gastronomía andaluza hacen que sea un destino idóneo para disfrutar de un fin de semana diferente a un destino cercano y en el que durante el verano es imposible visitar por las altas temperaturas.

Edimburgo, Escocia Para quienes buscan un destino un poco más fresco, Edimburgo ofrece la magia de sus castillos, pubs acogedores y calles empedradas. Aunque el clima comienza a enfriarse, la ciudad tiene un encanto especial en esta época del año, ideal para una escapada de pocos días llena de historia y cultura.

Marrakech, Marruecos A medida que el calor del verano se disipa, Marrakech se vuelve más accesible y cómoda para visitar. Sus vibrantes mercados, jardines y riads hacen de esta ciudad un destino exótico y asequible, además de cercano, para una escapada que transportará a un mundo diferente en cuestión de horas. Para organizar esta escapada, se puede visitar esta completa guía de Marrakech.

Consejos para planificar una escapada exprés antes del frío: Flexibilidad en las fechas: Sin duda, si se dispone de flexibilidad, elegir viajar entre semana puede ofrecer tarifas más económicas y menos aglomeraciones.

Vuelos cortos y económicos: Una buena forma de encontrar ofertas, es buscar en las aerolíneas de bajo coste y comparar precios en plataformas de búsqueda de vuelos.

Viajar ligero: Optar por un equipaje de mano para evitar los tiempos de espera y las tarifas adicionales por equipaje facturado es un buen consejo.

Explorar el entorno: No hay que subestimar a los destinos cercanos. A veces, una escapada a un lugar cercano puede ofrecer una experiencia completamente nueva sin necesidad de largos desplazamientos.

"Las escapadas cortas son una excelente forma de mantener la chispa del viaje viva durante todo el año. No es necesario esperar a las grandes vacaciones para disfrutar de un cambio de aire", añade Fran Márquez, cofundador del blog de viajes. "Con un poco de planificación y flexibilidad, cualquiera puede encontrar su pequeña aventura de fin de semana perfecta."

