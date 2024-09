Repara tu Deuda Abogados cancela 19.026€ en Burgos (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad

Solicitó préstamos para el hogar y para un tratamiento bucodental pero no pudo devolverlos por su inestabilidad laboral El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Burgos (Castilla y León) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado así liberado de una deuda de 19.026 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar préstamos para cubrir los gastos esenciales de su casa. Por aquella época, tenía un trabajo en una empresa de seguridad con un salario muy precario con el que no llegaba a fin de mes. A su vez, solicitó otro préstamo para los costes de un tratamiento bucodental necesario. Lamentablemente, el deudor atravesó además un largo periodo de inestabilidad laboral que afectó gravemente a sus ingresos. Al final encontró un trabajo estable, pero a tiempo parcial, por lo que su nómina no le alcanzaba para cubrir cuotas y gastos esenciales a la vez”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Durante sus inicios, no era una herramienta muy conocida entre la mayor parte de la sociedad. Sin embargo, el hecho de haber difundido los casos de éxito y la continua tramitación de expedientes que se lleva a cabo ha provocado que sea una legislación que se ha implantado como el método más eficaz para cancelar las deudas contraídas a las que no se puede hacer frente.

Una de las claves para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Más de 26.000 particulares y autónomos han confiado su caso al bufete pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Algunos de ellos han acudido después de la recomendación de amigos o familiares que han conseguido ya la cancelación de su deuda y han comprobado en primera persona los beneficios de acogerse a este mecanismo.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora en la difusión de esta legislación. “Estamos ante un mecanismo -declaran los abogados- que permite a personas en estado de sobreendeudamiento empezar desde cero y reactivarse en la economía. El hecho de contar con figuras conocidas para la mayoría nos ayuda en el objetivo de que ningún potencial beneficiario se quede sin acogerse a este mecanismo”.

El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.